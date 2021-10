MỹClarence, con chó bước vào cuộc đời Penny Wagner gần tám năm trước, đúng thời điểm đau thương nhất với gia đình bà.

Lúc đó, Penny vừa mất con gái 21 tuổi do tai nạn xe hơi. Đứa con còn lại vào đại học còn chồng đi làm, để Penny một mình với nỗi đau. Sự xuất hiện của chú chó Clarence như niềm an ủi với Penny.

Đầu năm nay, Clarence bị bệnh thận. Do quy định an toàn trong Covid-19, bác sĩ thú y không cho Penny ở lại bệnh viện cùng cún cưng. Hai vợ chồng quyết định đưa Clarence về nhà ở Albuquerque, bang New Mexico, trong phòng giặt là mà nó yêu thích.

Một bác sĩ thú y từ công ty tên Pet Loss at Home tới gặp vợ chồng nhà Wagner. Sau khi Penny và Steve nói lời từ biệt, bác sĩ tiêm cho chú chó hai mũi, một mũi giúp thư giãn và một mũi để nó ra đi yên bình. Penny và Steve vừa vuốt ve Clarence vừa khóc.

Penny Wagner chụp với Clarence (trái) và Cooper trong ngôi nhà ở Albuquerque, New Mexico tháng 4/2020. Ảnh: AP

Covid-19 khiến dịch vụ an tử thú cưng tại nhà đang nở rộ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, dịch vụ này rất đắt đỏ. Theo một số gia chủ, hành động này gây ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ nhỏ cùng thú cưng khác trong nhà.

Đối với Wagner, việc thú cưng được an tử tại nhà là một món quà. Diane Brisson 72 tuổi ở Pinellas Park, Florida cũng thấy vậy.

Tháng 12 năm ngoái, Diane đã nhờ công ty Lap of Love tới giúp con chó tên Champagne của mình ra đi nhẹ nhàng. Champagne 12 tuổi bị viêm tụy và suy nhiều cơ quan nội tạng khác.

Nhân viên Lap of Love đồng ý để Diane gọi thêm một người hàng xóm đến giúp đỡ. Người hàng xóm này chụp ảnh Champagne nằm trong lòng Diane trên chiếc ghế cũ. Đến khi cụ bà 72 tuổi sẵn sàng để thú cưng ra đi, bác sĩ thú y đặt Champage vào chiếc giỏ nhỏ với gối satin trắng và chăn satin màu tím oải hương. Chú chó sau đó được đem đi hỏa táng.

"Tôi ngồi với Champagne khoảng 20-25 phút rồi bảo đã đến lúc con về với bà ngoại. Con sẽ dõi theo tôi từ trên cao và hai bà cháu họ sẽ cùng chăm sóc nhau", Diane chia sẻ.

Hiện Diane đã nhận lại tro của Champage. Bà dự định khi mình qua đời, tro của bà và Champage sẽ cùng được rải ở biển.

Bác sĩ thú y Dani McVety ở Tampa, Florida thành lập Lap of Love từ năm 2009. Bà cho rằng trước đây, hiếm khi bác sĩ thú y để ý đến nỗi đau của chủ thú cưng vì "họ không được đào tạo để làm việc đó".

Hiện Lap of Love có chi nhánh ở 35 bang với hơn 230 bác sĩ thú y. Giá an tử thú cưng của công ty này vào khoảng 300 USD, gấp hơn ba lần giá ở các bệnh viện công. Mỗi khách hàng sẽ được tặng kèm dấu chân in trên đất sét của thú cưng mới qua đời.

Hầu hết chủ vật nuôi trả tiền thêm cho bác sĩ thú y để họ đưa thú cưng đi hỏa táng. Một số người khác tự đi hỏa táng hoặc chôn cất thú cưng ở nhà.

Sau khi Clarence qua đời, bác sĩ thú y đã hỗ trợ nhà Wagner gửi cho hai vợ chồng một tấm thiệp chia buồn với hạt giống cúc vạn thọ bên trong, gợi ý họ nên trồng hoa như một cách tưởng nhớ chú chó. Penny và Steve làm theo. Khi cây nở hoa, họ chụp ảnh và gửi lại cho vị bác sĩ.

Từ năm 2003 đến nay, công ty Pet Loss at Home mà Penny và Steve tìm đến đã giúp hơn 35.000 gia đình an tử thú cưng. Họ có 75 bác sĩ tại 50 khu đô thị, bao gồm Seattle, San Francisco, Denver, Houston và Minneapolis.

Rob Twyning, nhà sáng lập Pet Loss at Home cho biết đại dịch đã khiến hoạt động kinh doanh phát triển một cách đáng kể.

"Chúng tôi có nhiều cuộc gọi đến mức không thể trả lời tất cả", Rob tiết lộ. Giá an tử thú cưng của Pet Loss at Home dao động trong khoảng 300-600 USD, đôi khi hơn, tùy vào thành phố và thời gian di chuyển.

Theo Rob, an tử tại nhà giúp thú cưng thoải mái vì được ở trong môi trường quen thuộc, thay vì nơi đầy loại mùi và tiếng động lạ như bệnh viện thú y. Các gia chủ cũng không phải vội nói lời từ biệt.

Công ty Pet Loss at Home chủ yếu an tử chó, mèo nhưng đôi khi cũng phục vụ các loài động vật khác, từ rắn đến vẹt.

Tại Marietta, Georgia, Linda Sheffield 73 tuổi cũng quyết định an tử thú cưng khi con chó Timmy của bà mắc bệnh thanh quản.

Timmy được ra đi trong chiếc xe của chủ. Ảnh: AP

Linda muốn chở Timmy đi một chuyến cuối cùng nên đưa con chó đến nhà bác sĩ thú y. "Bác sĩ thú y đó là người đã chăm sóc Timmy từ lâu. Timmy cũng rất thích đi chơi trên xe với tôi", Linda giải thích về hành động của mình.

Timmy, nằm trên lòng chủ trong xe hơi, được tiêm thuốc. Sau đó, Linda đặt cún cưng vào chiếc giường quen thuộc của nó và tiếp tục lái xe, đưa Timmy đến lò hỏa táng.

