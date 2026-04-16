Diaz: 'Real đáng nhận thẻ đỏ'

ĐứcTiền đạo Luis Diaz cho rằng trọng tài đúng khi truất quyền thi đấu của Eduardo Camavinga, ở trận Bayern thắng Real 4-3 tại lượt về tứ kết Champions League.

"Tôi đứng rất gần tình huống đó", Diaz nói về pha bóng Camavinga phải nhận thẻ vàng thứ hai. "Tôi nghĩ trọng tài nào cũng sẽ quyết định như thế. Cậu ấy giữ bóng và không trả lại, nên nhận thẻ là đúng. Có thể Camavinga không nhận ra bản thân đã dính một thẻ trước đó. Trọng tài có vẻ hơi nặng tay, nhưng làm đúng luật".

Camavinga vào sân từ phút 61 thay Brahim Diaz và nhận thẻ vàng đầu tiên ở phút 78 vì kéo ngã Jamal Musiala để chống phản công. Phút 86, anh phạm lỗi với Harry Kane, rồi cầm bóng theo như để câu giờ.

Camavinga (số 6, trắng) nhận thẻ đỏ trong trận Bayern Munich thắng Real Madrid 4-3 ở lượt về tứ kết Champions League trên sân Allianz Arena, thành phố Munich, Đức ngày 15/4/2026. Ảnh: UEFA

Trọng tài Slavko Vincic lập tức rút thẻ vàng cho tiền vệ Pháp rồi quay đi, như thể quên rằng cầu thủ này đã bị phạt trước đó. Một lúc sau, trọng tài mới rút thẻ đỏ để truất quyền thi đấu của Camavinga. Real không phục với quyết định này, còn truyền thông Tây Ban Nha công kích trọng tài dữ dội sau trận.

Về tầm ảnh hưởng của tấm thẻ đỏ, Diaz nói: "Rõ ràng nó có thể mang tính quyết định, vì những trận đấu như thế này được quyết định bởi các chi tiết nhỏ. Nhưng chúng tôi khi đó đã dồn ép Real và tìm kiếm bàn thắng, khiến cầu thủ của họ chịu áp lực".

Trận cầu tại Allianz Arena khép lại với kịch bản giàu cảm xúc, nơi hai đội rượt đuổi tỷ số trước khi Bayern thắng 4-3, và chung cuộc 6-4. Trước khi Camavinga rời sân, trận đấu diễn ra với tốc độ cao và thế trận giằng co. Real thậm chí ba lần vượt lên tại Allianz Arena, với cú đúp của Arda Guler và bàn thắng của Kylian Mbappe. Sau khi trọng tài truất quyền thi đấu Camavinga, đội khách thủng liên tiếp hai bàn trong những phút cuối, trong đó có một bàn của Diaz.

Đồng đội chia vui với Diaz (trái) trong trận Bayern Munich thắng Real Madrid 4-3 ở lượt về tứ kết Champions League trên sân Allianz Arena, thành phố Munich, Đức ngày 15/4/2026. Ảnh: UEFA

"Chúng tôi rất hạnh phúc. Toàn đội đã chơi rất tốt", Diaz nói thêm. "Chúng tôi biết sẽ rất khó khăn vì Real quá giàu kinh nghiệm và chất lượng. Tôi rất vui khi có thể đóng góp bàn thắng cho đội".

Ở cả hai lượt trận, Diaz đều ghi bàn, góp công lớn đưa Bayern vào bán kết gặp PSG. Tiền đạo Colombia có 24 bàn và 15 kiến tạo, cùng Harry Kane và Michael Olise hợp thành bộ ba tấn công hiệu quả nhất châu Âu mùa này.

Tại bán kết, Bayern gặp đương kim vô địch PSG, lượt đi tại Paris tối 28/4 và lượt về sau đó một tuần ở Munich. Cặp bán kết còn lại diễn ra giữa Atletico Madrid và Arsenal.

