Truyền thông Tây Ban Nha công kích trọng tài sau khi Real bị loại

Sau khi Real thua Bayern 3-4 ở lượt về tứ kết Champions League, truyền thông Tây Ban Nha đồng loạt chỉ trích trọng tài Slavko Vincic vì thẻ đỏ của Eduardo Camavinga.

Trên kênh truyền hình chính thức của CLB, Real Madrid TV (RMTV) nhận xét thẳng thừng ngay sau trận: "Trọng tài đã hoàn toàn mất kiểm soát trận đấu".

Theo RMTV, quyết định rút thẻ vàng thứ hai với Camavinga là hoàn toàn không công bằng. Tiền vệ Pháp chỉ di chuyển bóng khoảng hai mét nhằm trì hoãn tình huống đá phạt của Bayern, và không đáng bị truất quyền thi đấu. "Real bị đẩy vào thế 10 người", kênh bình luận. "Trận đấu hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của trọng tài".

Kênh của Real còn gọi quyết định này là "bản án tử" đối với đội bóng tại Munich. Trận đấu có thể chia thành hai phần rõ rệt, gồm trước và sau khi Camavinga bị đuổi. "Trận đấu hoàn toàn khác cho tới khi Camavinga nhận thẻ đỏ. Hình phạt là quá nặng, cả trong trận lẫn toàn bộ cặp đấu", RMTV nói thêm.

Mbappe cầu xin trọng tài sau khi ông rút thẻ đỏ cho Camavinga, trong trận Bayern Munich thắng Real Madrid 4-3 ở lượt về tứ kết Champions League trên sân Allianz Arena, thành phố Munich, Đức ngày 15/4/2026.

Cùng chung quan điểm, nhật báo thể thao hàng đầu Tây Ban Nha Marca đăng bài với tiêu đề nổi bật: "Thật bất công". Bài viết cho rằng Real đã ba lần vươn lên dẫn trước tại Allianz Arena và chơi ngang ngửa Bayern trong phần lớn thời gian, trước khi bị "hủy hoại" bởi quyết định của trọng tài.

Tờ báo mô tả thẻ vàng thứ hai cho Camavinga là nực cười và xuất phát từ một tình huống trẻ con của tiền vệ người Pháp, nhưng đồng thời khẳng định án phạt là "quá đáng và phi lý". Theo Marca, quyết định đó đã phá hủy một trận đấu được chuẩn bị kỹ lưỡng, khiến Real sụp đổ với hai bàn thua chỉ trong vài phút cuối.

Bên cạnh việc chỉ trích trọng tài, Marca cũng coi thất bại này đánh dấu một mùa giải đáng thất vọng của Real Madrid. Dù vậy, tờ báo viết rằng tại Munich, Real đã thể hiện hình ảnh xứng tầm châu Âu. "Họ đã cạnh tranh, thậm chí có lúc chơi tốt hơn Bayern. Nhưng một quyết định đã thay đổi tất cả", bài có đoạn.

Một trang báo khác thân Real, Diario AS cũng dành nhiều dung lượng để phân tích tình huống gây tranh cãi. Trong bài tổng hợp phản ứng sau trận, tờ báo này khẳng định thẻ đỏ của Camavinga là yếu tố quyết định cặp đấu.

Bình luận viên Alvaro Benito trên sóng phát thanh được AS dẫn lại cho rằng: "Thật khó hiểu khi một hành động nhỏ như vậy, trong bối cảnh quan trọng như thế, lại khiến một đội phải chơi thiếu người. Real đã chơi một trận xứng đáng đi tiếp. Việc bị loại theo cách này càng tăng cảm giác tiếc nuối".

Trọng tài rút thêm thẻ đỏ cho Arda Guler sau trận. Ảnh: AS

Trong khi đó, cây bút nổi tiếng Tomas Roncero bày tỏ sự phẫn nộ. Ông cho rằng trọng tài có thể đã mất tập trung và quên rằng Camavinga đã nhận thẻ vàng trước đó. "Sai lầm đó cực kỳ nghiêm trọng", Roncero viết. "Một quyết định như vậy khiến Real không thể đưa trận đấu vào hiệp phụ".

Trọng tài Vincic 46 tuổi, từng cầm còi ở chung kết Europa League 2022 và Champions League 2024. Ông rút thẻ vàng đầu tiên cho Camavinga ở phút 78, và thẻ vàng thứ hai sau đó tám phút. Trọng tài Slovenia dường như quên rằng phải rút thẻ đỏ cho Camavinga, và chỉ làm điều đó sau khi các cầu thủ Bayern khiếu nại.

Không chỉ truyền thông Tây Ban Nha, nhiều chuyên gia và cựu trọng tài cũng lên tiếng, và phần lớn đứng về phía Real. Trên Radio Marca, cựu trọng tài Alfonso Perez Burrull gọi quyết định này là "hoàn toàn mất cân đối" và "tiệm cận việc lạm quyền".

Pedro Martín, chuyên gia của chương trình Tiempo de Juego, nhận xét: "Thẻ đỏ này sẽ đi vào lịch sử vì bối cảnh và ảnh hưởng của nó".

Cựu trọng tài nổi tiếng Mateu Lahoz cũng đồng tình rằng Vincic đã mắc sai lầm. Ông cho rằng tình huống này "không nên xảy ra", đồng thời nhận định trọng tài có thể đã không nhận ra đó là thẻ vàng thứ hai. "Đó là một sai sót nghiêm trọng", Lahoz nói.

Guler phản ứng thái quá với trọng tài, được can ngăn. Ảnh: AS

Cựu trọng tài Eduardo Iturralde thì bình luận trên kênh Carrusel Deportivo: "Ở cấp độ này, trọng tài không thể chỉ cảnh cáo một cầu thủ vì lỗi đó, rồi để họ chơi với 10 người. Một trọng tài hiểu rõ tình hình sẽ điều khiển trận đấu tốt hơn. Cách xử lý tình huống của Vincic rất tệ, nhưng Camavinga lẽ ra không nên chạm vào bóng".

Ngay cả báo Đức Bild cũng cho rằng quyết định của trọng tài Vincic "đáng ngờ", vì ông có thể quên đã rút thẻ vàng đầu tiên cho Camavinga 8 phút trước đó. "Liệu trọng tài có rút thẻ cho Camavinga nếu anh ấy chưa nhận thẻ đầu tiên hay không?", tờ báo đặt câu hỏi.

Tuy nhiên, không phải tất cả ý kiến đều bênh vực Real. Một số báo quốc tế như Guardian (Anh) hay L'Équipe (Pháp) cho rằng Camavinga phải chịu một phần trách nhiệm, khi phạm lỗi không cần thiết và tiếp tục giữ bóng sau đó. Dù vậy, ngay cả những quan điểm này cũng thừa nhận chiếc thẻ đỏ có ảnh hưởng lớn đến cục diện trận đấu.

Cựu tiền vệ kiêm HLV Steven Gerrard thì trách Camavinga đã làm toàn đội thất vọng. "Thẻ vàng đầu tiên có thể hiểu được, vì cậu ấy kéo ngã Jamal Musiala để chống phản công", Gerrard nói. "Nhưng thẻ vàng thứ hai là khoảnh khắc ngu ngốc và điên rồ của tiền vệ 23 tuổi, khiến đội nhà phải trả giá".

Tiền đạo Luis Diaz cũng cho rằng ông Vincic đã làm đúng, vì Camavinga cố tình giữ bóng bằng chân và tay để làm chậm nhịp tấn công của Bayern. Chính Diaz ghi bàn sau đó ba phút, giúp Bayern gỡ hòa 3-3 ở lượt về, tổng tỷ số khi đó là 5-4. Chủ nhà đi tiếp với thắng lợi chung cuộc 6-4, sẽ gặp PSG tại bán kết.

Hoàng An tổng hợp