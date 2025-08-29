'Di sản' Việt Nam qua các thế hệ

Bác chị nằm trong khoảng 1,2 triệu liệt sĩ Việt Nam. 75% số này đã được an táng tại các nghĩa trang, còn lại khoảng 300.000 hài cốt chưa xác định được danh tính, và 175.000 liệt sĩ từ đang tiếp tục được tìm kiếm, quy tập, theo số liệu năm 2024 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũ.

Từ năm lớp 8, chị Hạnh đã thấy mẹ góp nhặt từng mẩu thông tin để tìm mộ cho bác trai - liệt sĩ Khuất Minh Dũng. Lần đầu mẹ chị đến huyện A Lưới (Huế) nhưng chưa thể xác định vị trí, bà mang một nắm đất đỏ bên đường về, đặt lên bàn thờ bác.

“Không biết nói với gia đình thế nào. Mình không dám nói thẳng là không có mộ, không tìm được... Ai cũng nuôi hy vọng tìm lại người thân, có người nói chỉ cần tìm một nắm đất nơi liệt sĩ hy sinh là vui rồi. Mình từng chứng kiến nên rất hiểu”, chị Hạnh kể.

Khi đi tư vấn cho các gia đình liệt sĩ, chị Lê Minh Hạnh (33 tuổi) và các tình nguyện viên tại Trung tâm Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý cho gia đình liệt sĩ (MARIN) sợ nhất trường hợp tư vấn cho thân nhân có liệt sỹ mất thi hài.

Sinh năm 1992, chị Hạnh lớn lên trong gia đình cả ông bà nội và ông bà ngoại đều tham gia chiến đấu cho cách mạng. Ảnh: Võ Thạnh

Năm 2008, sau 4 chuyến khảo sát, cả đoàn mới tìm thấy gốc cây đổ, nay đã mục nát, chỉ còn phần lõi.

Mẹ chị kết nối với các đồng đội cũ - những người từng chôn cất bác, mời cả đoàn trở lại chiến trường xưa - đỉnh núi Pahy (A Lưới, Huế) để tìm lại nơi đóng quân. Sau 35 năm, họ chỉ bám vào mảnh ký ức “nơi chôn cất gần gốc cây đổ rất to” để mày mò tìm kiếm.

“Tìm mộ liệt sĩ là cuộc chiến dài kỳ. Phải có kiến thức, kinh phí, sức khỏe và cả sự phân tích, có nhiều người giúp sức và cả may mắn mới hy vọng tìm được”, chị Hạnh đúc kết sau hơn 10 năm tư vấn cho thân nhân các liệt sĩ.

Năm 2006, kinh tế gia đình khá hơn, mẹ chị bắt đầu công cuộc tìm kiếm mộ anh trai, mong muốn hoàn thành ước nguyện của ông bà ngoại khi còn sống. Nhờ Trung tâm Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý cho gia đình liệt sĩ (MARIN), bà có thêm một số manh mối.

Ông bà ngoại Hạnh là cán bộ Tiền khởi nghĩa, từng có công trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, sau đó tham gia hoạt động chính trị tại miền Bắc, sinh được 6 người con. Bác Dũng là con thứ ba. Năm 18 tuổi, bác chị quyết tâm nhập ngũ dù đã có giấy triệu tập đi học Đại học Tổng hợp. Sau một năm huấn luyện và một năm tham gia chiến đấu, bác hy sinh trên chiến trường A Lưới, Huế, năm 1973 - khi mới 20 tuổi.

“Đây, chính xác rồi”, người đồng đội hô lên khi nhìn thấy mảnh tăng võng trộn với lớp đất đá. Đào thêm, họ tìm thấy một ít hài cốt và các di vật đi kèm như nilon, dây thừng, miếng dép cao su, đầu bút máy… Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào để xác định chính xác danh tính của từng liệt sĩ, chỉ có thể tin theo lời kể của các đồng đội.

35 năm sau chiến tranh, xương chỉ còn vỏ. Khi gia đình mang mẫu xương đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để xét nghiệm, bác sĩ nhận định “xương không đủ chất lượng” để giám định. Tuy nhiên, dựa theo phương pháp thực chứng từ các thông tin thu thập được, gia đình chị tin rằng những hài cốt tìm được là của bác trai. Năm 2008, bia mộ liệt sĩ Khuất Minh Dũng được dựng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Huế.

Để tưởng nhớ bác, mẹ chị tự biên tập và in một cuốn sách gia đình mang tên Người chiến sĩ trên mỏm Pahy, lưu lại những câu chuyện của bác.

“Mẹ muốn những thế hệ con cháu như mình luôn nhớ về bác - người từng sống, chiến đấu hết mình và hi sinh vì hòa bình của đất nước”, chị Hạnh kể.

Chị Lê Minh Hạnh và mẹ viếng liệt sĩ Khuất Minh Dũng tại nghĩa trang A Lưới (Huế), tháng 8/2025. Ảnh: Võ Thạnh

Song hành cùng hành trình của mẹ, chị Hạnh nghe nhiều câu chuyện về chiến tranh, và bị cuốn hút bởi những hoạt động của Trung tâm MARIN với nguyện vọng xoa dịu nỗi đau hậu chiến. Năm 2011, khi vừa bước vào năm nhất đại học, Hạnh chính thức làm tình nguyện tại đây, cũng là lứa tình nguyện viên trẻ đầu tiên của trung tâm - hầu hết đều là con cháu hoặc thân nhân gia đình liệt sĩ.

Những ngày đó, ngoài giờ học và làm gia sư, thời gian còn lại của chị Hạnh hầu như đều dành cho các hoạt động của MARIN: tư vấn thân nhân, sắp xếp hồ sơ, tra cứu thông tin liệt sĩ, ghép nối dữ liệu…

Hoạt động tìm mộ liệt sĩ khi ấy rất sôi nổi. Ngày vắng nhất, trung tâm tiếp 3-4 thân nhân, ngày đông có thể phải làm việc liên tục từ 8h sáng đến chiều muộn.

“Họ khi ấy cũng giống như mẹ mình, là anh chị em hay thế hệ con cháu đã 40-50 tuổi, vững chãi về mặt kinh tế, ổn định gia đình, sự nghiệp, mới có thời gian, tâm sức đi tìm mộ liệt sĩ”, chị Hạnh nói.

Số người đến xin tư vấn đông, nhưng thông tin hầu hết rất mù mờ, thường chỉ có tờ giấy báo tử mờ nhoè với những dòng chữ, phiên hiệu mà không nhiều người hiểu hết ý nghĩa. Nhiều khu vực như Thanh Hóa, Nghệ An - Hà Tĩnh, thân nhân mất hết giấy tờ liệt sĩ do lũ lụt.

“Tìm mộ liệt sĩ như tranh ghép hình, phải tìm đủ thông tin và cả sự may mắn mới có bức tranh hoàn chỉnh. Nhưng tỷ lệ khả thi rất thấp. Gia đình mình có lúc cũng muốn bỏ cuộc”, chị kể.

Sau mấy năm đầu, MARIN nhận thấy tư vấn trực tiếp chỉ giúp được những trường hợp đơn lẻ, trong khi, tất cả các thân nhân đều cần kiến thức để tìm mộ liệt sĩ.

Từ năm 2009, MARIN triển khai các hoạt động tư vấn lưu động với mong muốn phổ cập kiến thức này đến thật nhiều thân nhân liệt sĩ ở nhiều vùng quê trên đất nước. Mục tiêu không chỉ là giúp họ có thêm kiến thức trên hành trình tìm người thân, mà còn để nạn nhân của cuộc chiến dịu lòng hơn với mất mát.

Mục tiêu không chỉ là giúp thân nhân liệt sĩ có thêm kiến thức trên hành trình tìm người thân, mà còn để nạn nhân của cuộc chiến dịu lòng hơn với mất mát.

“Quan trọng không phải là tìm được một nắm đất mộ người thân, mà là giáo dục cho con em về những thế hệ đã hy sinh không tiếc thân mình cho đất nước để ta có ngày hôm nay”, Hạnh nói.

Chị Lê Minh Hạnh (áo trắng, giữa) hỗ trợ tư vấn thông tin tìm mộ liệt sĩ cho gia đình thân nhân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Những ngày cuối tháng 8, cụ Nguyễn Thị Năm ngồi trước hiên nhà, tay mân mê tấm huy hiệu công nhận Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Xem một hồi, cụ lại cẩn thận cất huy hiệu vào hộp sắt, để lên bàn thờ hai con - nơi chỉ có bát hương và bài vị hai liệt sĩ Nguyễn Văn Minh và Giản Viết Mão.

“Danh hiệu này là của các con. Chúng mới là những anh hùng, không phải mẹ”, cụ nói.

Gia đình đã 4-5 lần lần theo giấy báo tử đi tìm mộ hai liệt sĩ ở các tỉnh miền Nam, tuy nhiên đều không có kết quả. Vài năm trước, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cũ (nay là Sở Nội vụ), cử cán bộ tới nhà lấy mẫu ADN của mẹ để hỗ trợ xác minh danh tính hai liệt sĩ, song qua nhiều năm kết quả vẫn là con số 0.

"Đất nước đã hoà bình rồi, nhưng các con vẫn mãi chưa về”, mẹ Nguyễn Thị Năm, mắt ngấn lệ nhìn ra khoảng sân nơi lần cuối tiễn các con ra trận.