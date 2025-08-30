Đi bộ mỗi ngày có giúp phòng bệnh tiểu đường, zona thần kinh?

Tôi 65 tuổi, từng bị thủy đậu, nếu đi bộ mỗi ngày 30 phút có ngừa mắc tiểu đường, từ đó tránh được zona thần kinh? (Nguyễn Thuận, Hà Tĩnh)

Trả lời:

Tiểu đường là bệnh làm tăng nguy cơ mắc zona thần kinh, đặc biệt ở người trên 50 tuổi. Các nghiên cứu chỉ ra, nguy cơ mắc zona thần kinh ở người mắc tiểu đường từ 24-38% so với người khỏe mạnh bình thường.

Lý do, người mắc tiểu đường cần sử dụng thuốc để kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ biến chứng. Tuy nhiên, thuốc dễ gây ra tình trạng ức chế miễn dịch, hoặc làm rối loạn điều hòa hệ miễn dịch, tạo điều kiện cho virus Varicella Zoster (VZV) tái hoạt động gây bệnh zona thần kinh.

Đi bộ là bài tập đơn giản, dễ thực hiện, phù hợp với người lớn tuổi. Các nghiên cứu chỉ ra, thường xuyên đi bộ ngoài tăng cường sức khỏe cơ xương khớp, giảm cân còn giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm huyết áp, nguy cơ mắc tiểu đường, giảm căng thẳng lo âu và ngủ ngon hơn. Theo Hiệp hội Tiểu đường Mỹ, mỗi người nên đi bộ ít nhất 30 phút hoặc 10.000 bước mỗi ngày.

Vì vậy, bác nên đi bộ mỗi ngày để giúp bản thân tăng cường thể lực, tránh mắc các bệnh mà người từ 50 tuổi dễ mắc trong đó có tiểu đường, zona thần kinh. Ngoài ra, bác nên có chế độ ăn uống lành mạnh, tránh uống rượu bia, hút thuốc, ngủ đủ giấc, tham gia các hoạt động xã hội để tăng cường hệ miễn dịch, giúp cuộc sống lành mạnh, ý nghĩa hơn.

Đi bộ là bài tập giúp giảm cân, tăng cường sức khỏe xương khớp, ngừa mắc tiểu đường, tim mạch, huyết áp... Ảnh: Vecteezy

Zona thần kinh là bệnh hậu thủy đậu, do virus VZV gây ra. Một người sau khi khỏi bệnh thủy đậu, virus VZV sẽ "ngủ đông" tại các hạch thần kinh cảm giác, khi gặp điều kiện thuận lợi như trên 50 tuổi, hệ miễn dịch suy giảm, mắc các bệnh nền mạn tính khác bên cạnh bệnh tiểu đường.

Khi mắc zona, người bệnh bị ngứa, rát hoặc đau ở một vùng da ở một bên cơ thể, có kèm sốt, mệt mỏi hoặc đau đầu. Nếu không được điều trị sớm, bệnh có thể gây ra biến chứng đau thần kinh sau zona kéo dài, viêm phổi, viêm màng não, liệt mặt, tăng nguy cơ đột quỵ...

Hiện zona thần kinh đã có vaccine phòng ngừa do hãng dược GSK (Bỉ) sản xuất, có hiệu quả ngăn bệnh đến 97% ở người từ 50 tuổi, từ 70-87% ở người từ 18 tuổi bị suy giảm miễn dịch do bệnh lý đồng thời giảm biến chứng đau dây thần kinh sau zona và các biến chứng khác hơn 90%. Lịch tiêm hai mũi cách nhau từ 1-2 tháng.

Bác đã 65 tuổi, thuộc nhóm nguy cơ mắc zona thần kinh và thuộc tuổi tiêm ngừa của vaccine. Nếu lo lắng về việc sẽ mắc bệnh này, bác nên tiêm vaccine càng sớm càng tốt. Trường hợp mắc bệnh, bác nên khám sớm để tận dụng "thời gian vàng" điều trị, tránh gặp biến chứng.

Bác sĩ Bùi Công Sự

Quản lý Y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC