Đi bộ 10.000 bước mỗi ngày có cần thiết?

Bạn đặt mục tiêu đi bộ 10.000 bước mỗi ngày để giữ cơ thể khỏe mạnh, nhưng điều này có thực sự cần thiết?

Ý tưởng 10.000 bước mỗi ngày xuất phát từ một chiếc máy đếm bước chân của hãng Yamasa Clock tại Nhật Bản, được bán vào năm 1965. Thiết bị này được gọi "Manpo-kei", nghĩa là đo 10.000 bước. Cái tên dần trở thành mục tiêu đi bộ hàng ngày của người dân trên toàn thế giới. Thậm chí, một số chiếc đồng hồ thông minh cũng cài đặt chỉ tiêu này.

Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu về phương pháp. Một số nhận thấy cách đi bộ nói trên có thể cải thiện hệ tim mạch, sức khỏe tâm thần và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Để đạt chỉ tiêu 10.000 bước, chúng ta cần đi bộ từ 6 đến 8 km một ngày. Tuy nhiên, một nghiên cứu năm 2019 của Trường Y Harvard chỉ ra đi bộ trung bình khoảng 4.400 bước mỗi ngày là đủ để giảm nguy cơ tử vong ở phụ nữ.

Đi bộ càng nhiều, nguy cơ càng thấp. Tuy nhiên, đi quá 7.500 bước mỗi ngày không làm tăng thêm lợi ích. Dù không chắc những kết quả này có đúng với nam giới hay không, nghiên cứu trên là ví dụ cho thấy vận động mỗi ngày có thể cải thiện sức khỏe và nâng cao tuổi thọ.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo người lớn nên tập với cường độ trung bình ít nhất 150 phút mỗi tuần hoặc 75 phút vận động mạnh. Tuy nhiên, một báo cáo vào năm 2016 trên Science Direct chỉ ra tập thể dục cường độ thấp như đi bộ cũng có thể cải thiện sức khỏe.

Hoạt động thể chất còn làm giảm tác hại của việc ngồi nhiều. Một nghiên cứu năm 2016 đăng trên tạp chí The Lancet kết luận những người ngồi từ tám giờ trở lên mỗi ngày có nguy cơ tử vong tăng 59% so với những người ngồi ít hơn bốn giờ. Vận động 60-75 phút ở cường độ vừa phải sẽ gần như loại bỏ nguy cơ tử vong. Do đó, chỉ đơn giản bằng việc đi bộ, bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích.

Tập thể dục có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như mất trí nhớ, ung thư, tiểu đường, nâng cao hệ miễn dịch. Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện nay nhận thấy đi bộ 10.000 bước mỗi ngày là không cần thiết. Bạn chỉ cần đạt được một nửa mục tiêu đó là đủ.

Nếu bạn muốn hoạt động nhiều hơn, cách đơn giản là đi bộ đến nơi làm việc hoặc tập theo hướng dẫn trên mạng nếu làm việc tại nhà. Ngoài ra, bạn có thể hẹn bạn bè đi dạo thay vì gặp nhau ở quán cà phê hoặc quán rượu. Nếu ngồi bàn giấy cả ngày, hãy dành ít thời gian nghỉ ngơi để đứng dậy và cử động nhẹ nhàng.

Mai Dung (Theo CNN)