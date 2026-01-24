Dép Crocs hình viên gạch Lego

Crocs bắt tay Lego, tung ra mẫu dép hình viên gạch màu đỏ kinh điển theo phong cách quá khổ.

Hôm 23/1, hãng đồ chơi lắp ráp Đan Mạch và hãng dép Mỹ giới thiệu mẫu dép mới. Theo WWD, thiết kế mang tính biểu tượng, thể hiện nét độc đáo của cả hai thương hiệu. Sản phẩm có giá 150 USD (3,9 triệu đồng) và được bày bán khắp toàn cầu từ ngày 16/2.

Dép Crocs gạch Lego. Ảnh: Lego

Trong thông báo, Lego và Crocs cho biết mong muốn cùng nhau tạo ra thứ hoàn toàn khác biệt, tươi vui, phá vỡ khuôn mẫu. Thiết kế thuộc phiên bản giới hạn, có bốn đinh tán được dập nổi logo của Lego, tặng kèm mô hình Minifigure với bốn đôi giày Crocs tí hon.

Rapper Tommy Cash là một trong số người đầu tiên sở hữu đôi dép này. "Gã điên của làng mốt" đã diện đôi màu đỏ ngoại cỡ khi tới xem show Thu đông 2026 của EgnoLab hôm 22/1 ở Tuần lễ thời trang Paris. WWD nhận xét đôi dép rất hợp với bộ vest độc đáo mang hình các viên gạch ráp lại với nhau lấy cảm hứng từ Lego.

Tommy Cash mang dép Crocs gạch Lego Tommy Cash mang dép Crocs gạch Lego. Video: Instagram Tommy Cash

Ngoài dép hình viên gạch, Crocs và Lego sẽ ra mắt thêm nhiều sản phẩm khác trong suốt năm, trong đó có bộ sưu tập phụ kiện Jibbitz. Sản phẩm dành cho người lớn và trẻ em, khuyến khích mọi người tham gia vào việc thể hiện bản thân một cách vui vẻ.

Ra đời từ năm 2002, dép Crocs (còn gọi là dép xấu) của Mỹ có hình dáng xù xì, thô kệch, là một trong những loại dép bình dân bán chạy nhất thế giới. Chúng được làm bằng nhựa, có những lỗ thủng đặc trưng trên thân, đem lại sự thoải mái, tiện dụng và không thấm nước. Năm 2017, dép Crocs đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ khi xuất hiện trên sàn diễn thời trang của Christopher Kane, khiến nó trở thành phụ kiện cao cấp.

Họa Mi (theo Lego)