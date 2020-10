Dép Crocs được chuộng thời dịch

Chiếc dép nhựa thô kệch của Crocs được nhiều người lựa chọn khi cách ly xã hội vì dịch.

Theo Lyst, từ tháng 4 đến tháng 5 - khoảng thời gian cách ly xã hội diễn ra đỉnh điểm, doanh thu của Crocs tăng 1/3 và là một trong những món đồ thời trang được tìm kiếm nhiều nhất trên các nền tảng mua sắm. Các chuyên gia nhận định đại dịch đã thay đổi nhu cầu mua sắm của mọi người, trong khi quần áo, túi xách xinh xắn ế ẩm, các mặt hàng tiện ích, tính ứng dụng cao dùng ở nhà lại bán chạy.

(Từ trái qua) Ca sĩ Ariana Grande, Justin Bieber, diễn viên Roby Rose mang dép Crocs trong thời dịch. Ảnh: Instagram Ariana Grande, Backgrid, Instagram Roby Rose.

Hồi tháng 8, nữ diễn viên Trung Quốc Châu Vũ Đồng mang dép Crocs màu đen lên thảm đỏ ở Thượng Hải. Zaina Miuccia - người đẹp xuất hiện trong video mới nhất của The Weeknd mang tên In Your Eyes - đăng ảnh đi dép Crocs trên Instagram. Vốn là fan ruột của mốt dép "xấu", Justin Bieber sở hữu một bộ sưu tập nhiều màu sắc, đính nhiều loại huy hiệu.

Helen, một nhà tạo mẫu thời trang 32 tuổi đến từ London, cho biết gần đây trở thành fan của dép Crocs dù trước đó không thích bởi trông chúng xấu xí. Cô nói trên Independent: "Khi tôi và bạn trai mới gặp nhau sáu năm trước, tôi thấy anh ấy đi chúng và nhìn nó thật gớm ghiếc. Nhưng sau khi thử xỏ chân vào, tôi lại không thể không yêu sự thoải mái mà nó mang lại".

Dép Crocs được ca sĩ Quang Vinh (phải) và giới trẻ Việt ưa thích. Ảnh: Instagram Quang Vinh, Kiza.

Không chỉ trong thời dịch, tại Việt Nam, hai năm nay, dép Crocs được giới học sinh, sinh viên yêu thích. Trên mạng xã hội, giới trẻ đăng ảnh tạo dáng với chiếc dép bình dân đủ màu sắc, kiểu trang trí. Hoàng My (sinh năm 1999, sinh viên Đại học Lao Động - Xã hội, Hà Nội) cũng bắt kịp xu hướng với một đôi màu kem pha đen. Cô cho biết: "Thấy rộ lên mốt dép này nên tôi cũng mua thử một đôi trên mạng. So với dép xịn ngoài cửa hàng thì rẻ hơn nhiều, 150 nghìn đồng là đẹp mỹ mãn mà đi vẫn khá êm chân. Dù đi học hay đi chơi tôi đều mang nó vì rất tiện, nhất là những hôm trời mưa". Ca sĩ Quang Vinh, diễn viên Diễm My 9X cũng chuộng dép Crocs vì mang lại sự năng động.

Christopher Kane tiên phong đưa dép Crocs bình dân trở thành sản phẩm cao cấp. Ảnh: Shutterstock.

Dép Crocs của Mỹ có hình dáng xù xì, thô kệch là một trong những loại dép bình dân bán chạy nhất thế giới. Ra đời từ năm 2002, Crocs đã bán được hơn 300 triệu đôi tại 90 quốc gia. Chúng được làm bằng nhựa, có những lỗ thủng đặc trưng trên thân, đem lại sự thoải mái, tiện dụng và không thấm nước.

Năm 2017, dép Crocs đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ khi xuất hiện trên sàn diễn thời trang của Christopher Kane, khiến nó trở thành phụ kiện cao cấp. Kane đã tạo ra nhiều phiên bản cải tiến của dép Crocs, từ in họa tiết đá cẩm thạch, đính pha lê, đá đến lót lông. Nhà thiết kế người Anh nói với Independent: "Tôi luôn là một fan của dép Crocs - một phụ kiện mang tính biểu tượng. Việc nó bị nhiều người cho là khá xấu xí và không hề nữ tính khiến tôi trở nên tò mò và thích thú".

Giày Crocs cách tân của Balenciaga Dép Crocs được lăng xê trong show Xuân Hè 2018 của Balenciaga. Video: FF Channel.

Sau Christopher Kane, vào mùa mốt Xuân Hè 2018, Balenciaga đem tới phiên bản dép Crocs cao 25 cm, bán với mức giá 650 bảng - gần gấp 20 lần so với giá của một chiếc dép Crocs bình thường - khiến nhiều người kinh ngạc. Bất chấp mức giá đắt đỏ, chúng vẫn được nhiều tín đồ thời trang lựa chọn khi tham dự các tuần lễ thời trang năm ấy và những mùa tiếp theo.

