Đeo khẩu trang đúng cách khi chạy bộ

Những chiếc khẩu trang khiến việc chạy bộ trở nên thiếu thoải mái, nhưng vừa có thể giúp runner phòng dịch vừa giúp luyện tập cho phổi để hô hấp hiệu quả hơn.

Trước tình hình Covid-19 có nhiều diễn biễn phức tạp, việc đeo khẩu trang khi ra ngoài đã trở thành hoạt động bắt buộc. Với các runner, chạy với một chiếc khẩu trang có thể khiến tốc độ giảm đi hoặc nhanh mệt hơn so với bình thường.

Tiến sĩ, huấn luyện viên cá nhân Timothy Lyman đã chia sẻ thông qua chuyên trang chạy bộ Runner’s World về các thắc mắc thường gặp khi đeo khẩu trang chạy bộ. Ông cũng đưa ra lời khuyên để runner điều chỉnh thói quen và lựa chọn đúng cách.

Đeo khẩu trang không giúp luyện tập chạy yếm khí

Phương pháp luyện tập yếm khí thường sử dụng các loại mặt nạ chuyên dụng được thiết kết riêng nhằm hạn chế lượng oxy trong không khí mà người dùng hít vào. Nhiều loại có van điều chỉnh cho phép vận động viên tăng và giảm mức oxy. Sau nhiều lần, họ có thể tự điều chỉnh tập luyện ở mức bão hòa oxy thấp hơn, và nhờ đó tăng khả năng hấp thụ oxy của bản thân. Đây là điều mà các loại khẩu trang bình thường, dùng để hạn chế sự lây lan của virus không thể làm được.

Tiến sỹ Lyman cho biết: "Khi đeo các loại khẩu trang vải, khăn buff, hay khăn rằn, runner không thể thay đổi độ bão hoà oxy mà chỉ đơn giản là họ hít vào ít không khí hơn, lượng không khí đi vào phổi vẫn bao gồm tỷ lệ oxy tương tự.

Tuy vậy, vị chuyên gia cho biết đeo khẩu trang cũng vẫn có một vài lợi ích trong việc luyện tập. Khi sử dụng, lượng không khí vào phổi bị hạn chế, phổi sẽ phải làm việc nhiều hơn để hít cùng lượng khí so với bình thường. Theo thời gian, điều này có thể khiến phổi và cơ hoành khỏe hơn.

Một runner đeo khẩu trang trong lúc chạy bộ. Ảnh: runnermag

Làm thế nào để chạy bộ dễ dàng hơn với khẩu trang

Một nhược điểm lớn của việc đeo khẩu trang khi chạy là phần vải ở khu vực mũi và miệng sẽ dần bị ẩm ướt, một phần do mồ hôi và chủ yếu là do hơi nước trong quá trình thở ra. Một trong những cách để giải quyết là thử thở bằng mũi. Điều này sẽ giúp tạo ít giọt nước hơn so với thở bằng miệng, từ đó khẩu trang sẽ khô hơn. Một lợi ích khác là cho phép người chạy tận dùng đường mũi để loại bỏ các chất gây dị ứng và dị vật ra khỏi không khí trước khi xâm nhập vào phổi.

Lyman cho rằng, runner nên chú ý kiểm soát tốc độ đầu tiên vì khi mới chạy với khẩu trang ở tốc độ bình thường, thành tích sẽ gỉảm, thay vào đó họ nên vận động với tốc độc chậm để làm quen. Ông cũng nhấn mạnh, runner nên tập thở bằng mũi và cơ hoạnh suốt cả ngày chứ không riêng gì lúc chạy để giúp phổi quen với hình thức vận động này.

Chọn khẩu trang để chạy thế nào cho đúng?

Theo tiến sĩ Lyman, dù chọn khẩu trang vải tự làm hay mua ở cửa hàng, mối quan tâm chính nên là sự thoải mái và sạch sẽ. Nên chọn những chiếc vừa khít với mặt và không gây kích ứng. Người chạy nên chuẩn bị số lượng nhiều để thay thế trong những trường hợp khác nhau và lưu ý giặt kỹ sau mỗi lần chạy. Khẩu trang nên được làm từ chất liệu có độ xốp mềm, thoáng khí, giúp việc thở thoải mái.

Một số loại khẩu trang có thể sử dụng khi chạy bộ. Ảnh: Runner’s World.

Đeo khẩu trang giúp cải thiện hiệu suất chạy bộ

Mặc dù khẩu trang có thể làm giảm thành tích chạy trong vài lần đầu tiên sử dụng, nhưng cơ thể sẽ có sự thích nghi nhất định. Lyman khẳng định: "Nếu một người chạy khi đeo khẩu trang trong vài tuần hoặc vài tháng, chắc chắn sức mạnh của phổi sẽ tăng lên".

Khi không dùng nữa, phổi sẽ có khả năng tiếp nhận và hấp thu nhiều oxy hơn, giúp hiệu suất chạy tăng lên. Điều này cũng tương tự như việc quay trở lại chạy trên đường bằng phẳng sau vài tuần tập chạy leo dốc, khi cơ thể thích nghi với điều kiện khắc nghiệt, khả năng vận động sẽ tăng khi hoạt động trong điều kiện dễ dàng hơn.

Vị chuyên gia khẳng định, trong bối cảnh nhiều giải chạy bị hoãn, huy do dịch bệnh, hãy tập trung và việc nỗ lực duy trì thói quen chạy bộ, thay vì lo lắng về thành tích cá nhân. Hãy chạy bộ để hỗ trợ sức khoẻ tinh thần và đảm bảo các quy định về phòng dịch.

Phạm An (Theo Runner's World)