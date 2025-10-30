Đèo Đại Ninh sạt lở, đường nối Mũi Né - Đà Lạt ùn tắc

Lâm ĐồngMưa lớn khiến một góc đồi trên đèo Đại Ninh (quốc lộ 28B) sạt lở, hàng chục khối đất đá tràn xuống đường, chặn lối giữa Mũi Né và Đà Lạt, sáng 30/10.

Khối đất đá cao hơn 2 m, dài gần 20 m, phủ kín mặt đường khiến giao thông trên đèo Đại Ninh bị gián đoạn, các xe phải quay đầu. Thời điểm xảy ra sạt lở khu vực vắng xe nên không có thương vong.

Đường nối Mũi Né – Đà Lạt lại ùn tắc do lở đất Ôtô, xe máy không thể di chuyển qua đèo Đại Ninh do lở đất. Video: Khải Nguyên

Chính quyền địa phương và Ban quản lý dự án 5 (chủ đầu tư dự án nâng cấp quốc lộ 28B) điều nhân công và các phương tiện đến khắc phục. Đến 9h, làn đường bên hướng Đà Lạt đi xuống đã thông, xe có thể qua lại với tốc độ chậm.

Xe cẩu được điều tới khắc phục sạt lở. Ảnh: Khải Nguyên

Đèo Đại Ninh là tuyến huyết mạch nối Bình Thuận – Lâm Đồng, thường được du khách chọn đi Mũi Né – Đà Lạt. Ba ngày trước, đèo cũng sạt lở ở ba vị trí khác, nặng nhất cách hiện trường sạt hôm nay hơn 2 km.

Những ngày qua, mưa lớn kèm xả lũ gây ngập vùng trũng, thiệt hại nhiều diện tích cây trồng, gia súc, gia cầm. Lâm Đồng và khu vực lân cận tiếp tục mưa to, có nơi trên 100 mm.

Việt Quốc