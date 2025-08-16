Denzel Washington: 'Không quan trọng đoạt Oscar'

Tài tử Denzel Washington nói tượng vàng Oscar không nhiều ý nghĩa với ông, làm diễn viên là tập trung cho tác phẩm hay hơn là quan tâm giải thưởng.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Jake's Takes hôm 12/8, Washington cho biết: "Tôi không đóng phim để giành Oscar. Tôi không quan tâm đến mấy thứ đó. Tôi làm nghề này lâu rồi, có những lần tôi thắng mà lẽ ra không nên thắng và cũng có lúc đáng thắng nhưng lại trượt".

Diễn viên Denzel Washington. Ảnh: Hello Magazine

Dù từng nhận 10 đề cử Oscar và thắng tượng vàng Nam diễn viên phụ xuất sắc (phim Glory, 1989) và Nam diễn viên chính xuất sắc (phim Training Day, 2001), tài tử cho biết giải thưởng chỉ là một phần nhỏ trong sự nghiệp diễn xuất. Với ông, các thành tựu điện ảnh khẳng định qua chất lượng phim và quá trình hóa thân vào nhân vật.

Ông từng đóng vai nhà hoạt động nhân quyền (phim Malcom X), người hùng ra tay để bảo vệ người yếu thế (Man on Fire và The Equalizer), cơ trưởng cứu chuyến bay (Flight), các vai phản diện như tay cớm bẩn (Training Day) hay một ông trùm buôn ma túy (American Gangster). Tạp chí Forbes từng ước tính cứ mỗi một USD thù lao mà Denzel được nhận, nhà sản xuất phim sẽ nhận lại được 10 USD.

Đầu năm nay, Washington được coi là "thiếu sót lớn" của Oscar 2025 khi không được đề cử Nam diễn viên phụ cho Gladiator II. Ông đóng Macrinus (Denzel Washington), cựu nô lệ có kế hoạch lật đổ hoàng đế Geta và Caracalla, tìm mọi cách thâu tóm quyền lực. Theo Guardian, nghệ sĩ có màn trình diễn đáng nhớ, tạo nên hình tượng phản diện độc đáo.

Trailer 'Gladiator 2' Trailer "Gladiator II", Denzel Washington xuất hiện từ giây thứ 18. Video: Paramount Pictures Vietnam

Dù vắng mặt ở danh sách đề cử, Denzel nói không nuối tiếc hay tức giận, mà cảm thấy hạnh phúc với những gì đã làm. "Nhiều người hỏi tôi để Oscar ở đâu. Tôi trả lời: 'Để cạnh cái còn lại'. Tôi không khoe khoang, chỉ nói thật lòng. Đến ngày cuối đời, mấy cái tượng đó chẳng giúp ích được gì cho tôi", tài tử cho biết.

Tinh thần "không bị cuốn vào giải thưởng" gắn liền tên tuổi ông từ lâu. Trên talkshow Who's Talking to Chris Wallace? năm ngoái, Ethan Hawke - bạn diễn của Denzel trong Training Day - cho biết: "Anh ấy không mong giải thưởng làm mọi thứ trở nên lớn lao, mà muốn bản thân mang lại giá trị. Đó là cách Denzel suy nghĩ".

Denzel Washington trong phim "Malcolm X" Trích đoạn nhà hoạt động người Mỹ gốc Phi Malcolm X (Denzel Washington thủ vai) diễn thuyết trong phim "Malcolm X". Video: Max

Denzel Washington, 71 tuổi, là một trong những diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất phim nổi bật nhất thế hệ của ông. Theo Hollywood Reporter, tài tử là một trong những gương mặt hiếm hoi duy trì phong độ ổn định suốt hơn bốn thập niên, với sự nghiệp đa dạng từ điện ảnh đến sân khấu.

Ngoài Oscar, một số giải thưởng của Washington là tượng Tony năm 2010 với vở kịch Fence và Cecil B. DeMille 2016 (giải thành tựu trọn đời của ban tổ chức Quả Cầu Vàng). Năm 2022, ông nhận Huân chương Tự do của Tổng thống. Hồi tháng 5, ông được trao Cành Cọ Vàng danh dự cho sự nghiệp diễn xuất, trong lần đầu góp mặt tại Liên hoan phim Cannes.

Cát Tiên (theo Variety, Hollywood Reporter)