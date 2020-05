Dennis Rodman - biểu tượng phong cách phi giới tính

Ngôi sao bóng rổ Dennis Rodman từng mặc váy cưới, tuyên bố kết hôn với chính mình.

Phim tài liệu The Last Dance của đài ESPN phát sóng cuối tháng 4 kể về đội bóng rổ Chicago Bulls những năm 1990 với loạt ngôi sao, trong đó có Dennis Rodman. Bộ phim vẽ lên hình ảnh Rodman với gu thời trang độc đáo, kỳ quặc.

Khoảnh khắc kinh điển nhất của Dennis Rodman là ở buổi quảng bá tự truyện Bad as I wanna be tại Mỹ vào tháng 8/1996. Rodman để độc giả chờ một tiếng, rồi bất thình lình xuất hiện trong chiếc váy cưới trắng khoét lưng, được dàn phụ nữ mặc suit đen hộ tống trên cỗ xe ngựa. Anh đội tóc giả màu vàng, cầm hoa cưới, khăn voan che mặt. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, anh tuyên bố là người lưỡng tính, cưới chính mình. Vài ngày trước đó, Dennis đánh tiếng sắp cưới một phụ nữ xinh đẹp, thông minh.

Dennis Rodman mặc váy cưới Dennis Rodman mặc váy cưới trên cỗ xe ngựa đến sự kiện. Video: HLN, AP.

Cầu thủ lấy cảm hứng từ ca sĩ, diễn viên Howard Stern - người làm điều tương tự trong buổi ra mắt sách năm 1995. Hình ảnh đó khiến cuốn sách được người hâm mộ và giới truyền thông chú ý, đứng đầu danh sách bán chạy của New York Times 20 tuần liên tiếp. Sau này, tạp chí Bride’s số hè 2003 đăng lại bức ảnh Rodman mặc váy cưới trong chiến dịch "Born to Be a Question". Dennis từng nói trên USA Today: "Tôi không bao giờ nghĩ mặc váy cưới trên Đại lộ 5 tạo hiệu ứng mạnh như vậy. Điều đó đã làm chấn động thế giới".

Dennis Rodman chuộng phong cách đường phố bụi bặm, giả trang (drag queen), phá vỡ mọi khuôn mẫu thời trang. Anh nhuộm tóc, xỏ khuyên tai, bấm khuyên mũi, sơn móng tay. Trang phục của anh phi giới tính với crop top, ánh kim phối với guốc. Cây bút Craigh Barboza của CNN bình luận: "Rodman tạo cảm hứng cho mọi người vứt bỏ vỏ bọc bên ngoài, sống thật với chính mình".

Phong cách thời trang, làm đẹp của Dennis Rodman. Ảnh: Pinterest.

Thảm đỏ lễ trao giải VMAs 1995 xôn xao khi cầu thủ xuất hiện với crop top và quần cạp trễ, tô điểm bằng chuỗi dây chuyền vòng quanh hông. Cũng tại sự kiện này một năm sau, ngôi sao gây chú ý với sơ mi ánh kim hở bụng. Năm 1999, Dennis đội mũ xô họa tiết da báo, tạo dáng cạnh nhà thiết kế Tommy Hilfiger. Năm 2011, anh mặc áo ngủ hai dây của nữ với quần thể thao trong sinh nhật tuổi 50. Tất cả những món đồ này hiện đều là xu hướng.

Stylist Sam Ratelle nhận xét về sức ảnh hưởng thời trang của Rodman: "Rodman dạy chúng ta điều quan trọng là đừng tuân theo giới tính cố định. Tôi thấy sự hiện diện của anh ấy ở trong phong cách của ban nhạc OutKast, nghệ sĩ Macklemore, lễ hội âm nhạc Burning Man hay sàn catwalk thập niên 1990. Anh là nguồn cảm hứng giúp tôi xây dựng phong cách cho Billy Porter - nam diễn viên, ca sĩ chuyên mặc đồ nữ lên thảm đỏ".

Dennis Rodman và mái tóc cầu vồng trên sân thi đấu. Ảnh: AP.

Ngoài trang phục, Rodman còn để lại dấu ấn với mái tóc nhuộm. Từ khi gia nhập đội bóng San Antonio Spurs năm 1994, anh quyết định thay đổi màu tóc để loại bỏ tính nhút nhát của bản thân. Nhà tạo mẫu tóc David Chapa, Rodman giúp anh tạo nên nhiều kiểu sặc sỡ - từ xanh lá cây đến hồng, vàng đồng, từ nhuộm họa tiết lượn sóng đến cầu vồng. Thậm chí, anh từng in lên tóc số 33 - số áo của ngôi sao bóng rổ Scottie Pippen - để chào mừng sự trở lại của Pippen trong mùa giải năm 1997-1998. Kiểu tóc độc đáo của Rodman trở thành ví dụ điển hình của thời trang trên sân đấu mọi thời.

Sinh ngày 13/5/1961 ở Mỹ, Dennis Rodman là ngôi sao bóng rổ chuyên nghiệp thập niên 1990, từng chơi cho Detroit Pistons, San Antonio Spurs, Chicago Bulls, Los Angeles Lakers và Dallas Mavericks tại Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia (NBA). Anh có biệt danh The Worm (Con Sâu) bởi khả năng phòng thủ và hồi phục vết thương đáng kinh ngạc.

Bảo Thư - Sao Mai