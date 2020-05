Judi Dench - sao già nhất trên bìa Vogue

Nữ diễn viên Judi Dench, 86 tuổi, xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue Anh số tháng 6.

Trong lần đầu lên bìa tạp chí nổi tiếng, Judi Dench mặc chiếc áo khoác lụa màu hồng của Dolce & Gabbana, một chiếc khác bằng vải lụa của Armani Prive.

Judi Dench trên trang bìa tạp chí Vogue Anh số tháng 6 Ảnh: Vogue.

Các bức ảnh được thực hiện hồi tháng 2 đi kèm một bài phỏng vấn về cuộc sống gia đình bà khi cách ly vì dịch ở Surrey - vùng quê nước Anh. Bài viết mô tả Judi Dench đem tới lối sống ấm cúng, nhẹ nhàng, phù hợp thời kỳ khủng hoảng.

Tháng trước, con gái bà - Finty Williams - đăng một video trên Twitter. Trong đó, bà đội một chiếc mũ hình chú chó với đôi tai bật lên và nói: "Hãy cứ cười. Đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm". Video hiện đạt gần 5,4 triệu lượt xem.

Judi Dench đội mũ cún Judi Dench trên Twitter.

Đầu tháng này, Judi Dench và cháu trai Sam Williams lên mạng xã hội TikTok thực hiện một điệu nhảy theo bài hát Cheryl của rapper người Mỹ Yung Gravy. Cùng tuần đó, bà thực hiện một video rửa tay cùng nhà văn, diễn viên hài Gyles Brandreth trong khi đọc cuốn The Owl and the Pussy-cat.

Judi Dench sinh ngày 9/12/1934 tại Anh, bắt đầu diễn kịch chuyên nghiệp từ năm 1957 với vở Old Vic Company. Bà được biết tới với vai Ophelia trong Hamlet, Juliet trong Romeo and Juliet và Lady Macbeth trong Macbeth. Sau đó, bà rẽ sang điện ảnh và giành giải BAFTA "Diễn viên mới triển vọng nhất". Judi Dench trở nên nổi tiếng toàn cầu với vai M trong loạt phim về điệp viên 007. Năm 1997, bà được đề cử giải Oscar đầu tiên - "Nữ chính xuất sắc" - cho vai nữ hoàng Victoria trong phim Mrs Brown. Năm 1998, bà giành giải Oscar "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" trong phim Shakespeare in Love.

Họa Mi (theo Vogue, The Guardian )