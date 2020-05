Áo ngực hình nón - biểu tượng nữ quyền của Madonna

Madonna thay năm chiếc áo ngực hình nón trong chuyến lưu diễn "Blond Ambition" năm 1990.

Tháng 4 năm nay đánh dấu 30 năm kể từ ngày Madonna diện chiếc áo ngực hình nón (hay còn gọi áo ngực hình viên đạn) trong tour Blond Ambition ở thành phố Chiba (Nhật Bản). Khi biểu diễn ca khúc Express yourself - bản Dance Pop đề cao nữ quyền, cô xuất hiện giữa dàn vũ công nam, cởi suit đen kẻ sọc khoe chiếc bra satin hồng. Tác giả sách Macarena San Martin gọi loạt áo này là biểu tượng thời trang tiêu biểu đầu thập niên 1990 trong cuốn Fashion Details: 1.000 Ideas from Neckline to Waistline, Pockets to Pleats.

Madonna mặc áo ngực hình nón, diễn "Express yourself" Madonna diện áo ngực hình nón, biểu diễn "Express yourself" trên sân khấu ngày 13/4/1990, trong chuyến lưu diễn thứ ba quảng bá album phòng thu thứ tư "Like a Prayer" (phát hành năm 1989). Video: Youtube.

Mẫu bra do Jean Paul Gaultier thiết kế, lấy ý tưởng từ bộ sưu tập những năm 1980 của ông. Loạt trang phục mất 3 tháng để hoàn thiện, do Madonna đặt hàng vì phù hợp với phong cách vừa mạnh mẽ, vừa nữ tính của cô.

Áo ngực hình nón ra mắt lần đầu trong thập niên 1940 nhưng không phổ biến vì bị xem quá khêu gợi. Năm 1946, Frederick Mellinger - nhà mốt mang hai dòng máu Mỹ và Hungary - tạo mẫu áo lót độn chóp nhọn với slogan "Đạt được kích thước bạn mong muốn", được phụ nữ yêu thích. Sang thập niên 1950 - 1960, công ty Maidenform ra mắt áo ngực hình nón The Chansonette cùng chiến dịch quảng cáo I dreamed đề cao nữ quyền. Sản phẩm nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, đánh bật các mẫu áo lót truyền thống.

Chiếc áo ngực hình nón của Madonna nối tiếp quan điểm nữ quyền, đồng thời mở ra trào lưu mặc đồ lót bên ngoài trong thập niên 1990.

Nhà phê bình thời trang Suzy Menkes nhận định: "Nữ giới dần ý thức được tự do tình dục, được gieo mầm từ những năm 1960, đạt đỉnh cao trong thiết kế mà Gaultier dành cho Madonna". Cây bút Rebecca Dana của Daily Beast nhận xét áo ngực hình nón lật đổ chuẩn mực nữ tính truyền thống.

Gaultier và Madonna hợp tác thêm nhiều lần để biến tấu mẫu áo này. Năm 1991, nữ ca sĩ gây bất ngờ khi cởi áo khoác kimono, khoe áo lót chóp nhọn satin trắng tại buổi ra mắt phim tài liệu về tour Blond Ambition: Truth or Dare (Sự thật hay thách thức) thuộc liên hoan phim Cannes. Trang phục nằm trong danh sách những bộ cánh gợi cảm nhất thảm đỏ sự kiện. Đến năm 2012, cô mặc một khung áo lót hình nón đen bên ngoài sơ mi trắng và quần âu, khởi động tour diễn vòng quanh thế giới thứ chín MDNA, lấy cảm hứng từ trang phục năm 1990.

Madonna mặc áo ngực nhọn Madonna với áo ngực hình nón 3D trong MDNA Tour năm 2012. Video: Youtube.

Thiết kế này không chỉ thành một phần lịch sử thời trang mà còn truyền cảm hứng cho loạt sao nữ trẻ tuổi. Lady Gaga, Rihanna, Katy Perry từng xuất hiện trong những bộ cánh gợi liên tưởng áo ngực hình nón của Madonna, thể hiện sự phá cách, quyến rũ. Mẫu áo của Gaultier cũng nhiều lần xuất hiện trong phim ảnh hay trên sàn diễn thời trang.

Kylie Minogue mặc trang phục lấy cảm hứng từ áo ngực hình nón của Madonna khi quảng bá album "Aphrodite". Ảnh: Kylie Minogue.

Madonna được mệnh danh là "Nữ hoàng nhạc Pop" với nhiều ca khúc nổi tiếng trong hơn 40 năm sự nghiệp. Blond Ambition là tour diễn thứ ba cho album phòng thu thứ tư Like a Prayer. Mặc dù gây nhiều tranh cãi khi kết hợp những hình ảnh tôn giáo với tình dục, tour diễn thành công cả về mặt biểu diễn lẫn thời trang, củng cố vị trí nữ ca sĩ trên đỉnh cao âm nhạc, theo Rolling Stone.

Bảo Thư