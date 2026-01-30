Đen Vâu rap về 'buổi đầu tập làm cha'

Rapper Đen Vâu viết về những khó khăn khi làm cha, gánh vác trách nhiệm "mang cơm về cho lũ trẻ", trong ca khúc "Việc lớn".

Trích MV "Việc lớn" của Đen Vâu Trích MV "Việc lớn" của Đen Vâu. Video: Nhân vật cung cấp Đen Vâu cho biết sáng tác là tâm huyết của anh khi lần đầu viết về tâm tư của bậc phụ huynh. Ca khúc có bố cục ba phần, thể hiện góc nhìn của nhân vật chính - một người vừa có con. Rapper mở đầu bằng hình ảnh "lao vào đời để kiếm cơm" - câu rap từng xuất hiện trong các bản hit của anh, như Đi về nhà, Điều phi thường nhỏ bé. Những giấc mơ cá nhân dần được gói lại, nhường chỗ cho mối quan tâm lớn nhất là gia đình, mong con ăn ngon, chơi vui và ngủ yên.

Đen Vâu không lãng mạn hóa việc làm cha mà khẳng định: "Buổi đầu tập làm cha, khó kinh khủng". Rapper ví von đây là "cuộc chiến không có vũ khí, không có binh chủng" của người cha, từ việc chỉ phải lo cho bản thân nay trở thành trụ cột gia đình. Anh hồi tưởng ký ức tuổi thơ nhiều thiếu thốn, do đó hết lòng dạy dỗ con, không muốn con trải qua hoàn cảnh tương tự hoặc lặp lại sai lầm tuổi trẻ của cha.

Tác giả mượn hình ảnh trái ngược của hai nhân vật chính tiểu thuyết kinh điển Hai số phận (Jeffrey Archer), vừa mong con từng trải, va vấp để mạnh mẽ như Abel, vừa muốn con sung sướng, "sống trong cái dinh thự" như Kane. Ở phần điệp khúc, nhóm Dòng thời gian hát về động lực phấn đấu của người cha vì muốn thấy con cười. MV quy tụ dàn diễn viên đa thế hệ, bối cảnh trải dài từ mái nhà nhỏ miền quê đến công trường lao động khắc nghiệt, kết lại bằng ngày Tết sum vầy.

Đen Vâu và diễn viên nhí trong MV. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhiều khán giả cho rằng Đen Vâu ngầm công bố chuyện đã kết hôn, có con qua ca khúc, trong đó có câu: "Ba đang sống một cuộc đời mới và rõ ràng biết điều mình nên mơ/ Ngày nào còn có việc để mà làm, thì ngày đó đẹp trời nên thơ/ Mẹ con đã đến, và gã lãng du đó đã hết chơ vơ". Ba năm qua, rapper Đen Vâu và ca sĩ Hoàng Thùy Linh được cho là yêu nhau và đã kết hôn. Tháng 8/2024, nhiều thông tin cho rằng ca sĩ sinh con đầu lòng song Hoàng Thùy Linh không xác nhận. Còn Đen Vâu lúc đó cho biết chưa muốn tiết lộ chuyện tình cảm vì tập trung vào âm nhạc. Anh từng nói sẵn sàng công bố chuyện vui cho khán giả khi đã suy nghĩ thấu đáo. Họ tiếp tục đồng hành trong công việc, nhiều lần biểu diễn chung trên các sân khấu lớn.

Ca khúc gây chú ý, thu hút hơn 200 nghìn lượt xem trên kênh YouTube của Đen Vâu. Các "đồng âm" (tên fanclub của anh) đánh giá sáng tác thể hiện chất nhạc trưởng thành của rapper, xúc động khi cùng Đen Vâu trải qua một chặng đường, từ tuổi trẻ mơ mộng đến khi họ có gia đình riêng.



Đen Vâu, 37 tuổi, tên thật là Nguyễn Đức Cường, quê ở Hạ Long. Trước khi đi hát, Đen Vâu từng làm nhân viên thu gom rác thải suốt bảy năm. Rapper mở đầu sự nghiệp với các sáng tác Đưa nhau đi trốn, Đi theo bóng mặt trời, Trời ơi con chưa muốn chết, Cô gái bàn bên, Ta và nàng.



Năm 2019, Đen Vâu làm liveshow kỷ niệm 10 năm vào nghề ở TP HCM, thu hút hơn 5.000 khán giả. Đen Vâu là nghệ sĩ có nhiều MV đứng đầu top thịnh hành YouTube nhất, với các ca khúc như Anh đếch cần gì nhiều ngoài em, Bài này chill phết (hát với Min), Hai triệu năm, Lối nhỏ, Một triệu like, Trời hôm nay nhiều mây cực, Đi về nhà (hát với JustaTee), Trốn tìm, Mang tiền về cho mẹ. Tháng 5/2023, anh tổ chức show tại Cung điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội), thu hút hơn 10.000 khán giả. Cuối tháng 3/2024, rapper là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu do Trung ương Đoàn bình chọn.

Mai Nhật