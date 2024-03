Đen Vâu được vinh danh gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

Nguyễn Đức Cường (rapper Đen Vâu) là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu do Trung ương Đoàn bình chọn.

Chiều 20/3, Trung ương Đoàn công bố 10 gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2023.

Đen Vâu, 35 tuổi, người Quảng Ninh, được vinh danh ở lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Hội đồng giải thưởng đánh giá ca sĩ là rapper hàng đầu Việt Nam, truyền cảm hứng sống và cống hiến cho cộng đồng. Bằng cách đóng góp doanh thu của các sản phẩm âm nhạc, anh đã giúp hàng chục nghìn học sinh vùng cao được nhận nuôi cơm bán trú.

Ở lĩnh vực học tập có Đinh Cao Sơn với huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế 2023, là thí sinh có điểm cao nhất đội tuyển Việt Nam, xếp thứ 7 thế giới. Sơn hiện là sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Cát Tiên, 15 tuổi, học sinh lớp 9 trường THCS Thái Nguyên, tỉnh Khánh Hòa, được vinh danh ở lĩnh vực hoạt động xã hội. Em là Liên đội trưởng học giỏi, giành nhiều giải thưởng ở các cuộc thi chỉ huy Đội. Hồi tháng 9/2023, nữ sinh vượt qua nhiều vòng tuyển chọn để đóng vai Chủ tịch Quốc hội trong lần đầu phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" được tổ chức.

10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 lần lượt từ trên xuống, từ trái qua: Vũ Văn Cường, Ngô Quốc Duy, Hà Thị Thanh Hương, Nguyễn Văn Cường, Đặng Cát Tiên, Lê Thế Văn, Đặng Dương Minh Hoàng, Đinh Cao Sơn, Phạm Quang Huy, Nguyễn Xuân Lục . Ảnh: Ban Tổ chức

Ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học và sáng tạo có hai người được vinh danh. Đó là TS Hà Thị Thanh Hương, Đại học Quốc gia TP HCM, với dự án phần mềm Brain Analytics phân tích hình ảnh MRI sọ não người bệnh và chẩn đoán bệnh Alzheimer tự động, nhanh, được huấn luyện và kiểm tra trên cơ sở dữ liệu ADNI (Mỹ), độ chính xác khoảng 96%.

Ngoài ra là TS.BS Ngô Quốc Duy, Bệnh viện K, với báo cáo đầu tiên tại Đông Nam Á về triển khai thành công kỹ thuật cắt tuyến giáp bằng robot qua đường tiền đình miệng, trong điều trị ung thư tuyến giáp.

Ở lĩnh vực an ninh trật tự, đại úy Lê Thế Văn, cán bộ Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, được tuyên dương. Anh Văn có nhiều thành tích trong đấu tranh ngăn ngừa tội phạm an ninh mạng, từng được Thủ tướng tặng bằng khen, là chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân năm 2023.

Đại úy Vũ Văn Cường, Đội trưởng Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Pa Thơm (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên) là gương mặt trẻ tiêu biểu ở lĩnh vực quốc phòng. Tham gia 290 chuyên án trong 10 năm, anh Cường đã cùng đồng đội bắt giữ 377 tội phạm, thu giữ hơn 600 kg ma túy các loại.

Lĩnh vực lao động sản xuất ghi nhận đóng góp của anh Đặng Dương Minh Hoàng. Anh sở hữu, quản lý Nông trại Thiên Nông (mô hình kinh tế tuần hoàn ứng dụng công nghệ cao: máy bay không người lái drone, xe phun thuốc trừ sâu tự động...) với lợi nhuận hơn 10 tỷ đồng một năm, tạo việc làm cho gần 25 đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Bình Phước.

Ở lĩnh vực kinh doanh khởi nghiệp, anh Nguyễn Xuân Lục được vinh danh. Anh là người điều hành doanh nghiệp sản xuất và gia công phần mềm với doanh thu gần 50 tỷ đồng năm 2022.

Gương mặt trẻ tiêu biểu lĩnh vực Thể dục, thể thao là xạ thủ Phạm Quang Huy. Huy từng giành huy chương vàng súng hơi cá nhân nam; huy chương đồng 10m súng ngắn hơi đồng đội nam tại Asiad 19, năm 2023.

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là giải thưởng của Trung ương Đoàn nhằm tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu, dưới 35 tuổi, có thành tích nổi trội ở các lĩnh vực, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng. Bên cạnh giải thưởng này, Trung ương Đoàn còn bình chọn các gương mặt trẻ triển vọng.

Ban Tổ chức cho biết các gương mặt năm nay được lựa chọn từ 171 đề cử.

Lệ Nguyễn