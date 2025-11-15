Những lần sánh đôi của Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh

Đen Vâu từng gây chú ý khi bất ngờ xuất hiện tại liveshow Vietnamese của Hoàng Thùy Linh cuối tháng 9/2023. Suốt tiết mục, màn hình LED chiếu bức hình một đôi trai gái nhìn về phía chân trời.



Hoàng Thùy Linh, 37 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Năm 2019, cô phát hành album Hoàng tổng kết 10 năm ca hát. Album gây tiếng vang với âm hưởng dân gian đương đại phối nhạc điện tử, gồm các bản hit Để Mị nói cho mà nghe, Kẻ cắp gặp bà già, Duyên âm. Bản hit See tình tạo cơn sốt dance cover tại Hàn Quốc, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác.

Đen Vâu, 36 tuổi, tên thật là Nguyễn Đức Cường, sinh ở Hạ Long. Rapper mở đầu sự nghiệp với các sáng tác: Đưa nhau đi trốn, Đi theo bóng mặt trời, Trời ơi con chưa muốn chết, Cô gái bàn bên, Ta và nàng. Năm 2019, Đen Vâu làm liveshow kỷ niệm 10 năm vào nghề, thu hút hơn 5.000 khán giả.