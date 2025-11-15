Những lần sánh đôi của Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh

Hôm 12/11, đôi ca sĩ dự concert do tỉnh Quảng Ninh tổ chức, biểu diễn trước 30.000 khán giả. Họ cùng diện trang phục màu xanh lá, thể hiện ca khúc Vị nhà - bản hit gần 20 triệu lượt nghe.
Hai năm qua, Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu được cho là yêu nhau. Đen Vâu cho biết chưa muốn tiết lộ chuyện tình cảm vì tập trung vào âm nhạc. Anh từng nói sẵn sàng công bố chuyện vui cho khán giả khi đã suy nghĩ thấu đáo.
Hoàng Thùy Linh chọn bộ váy thân bồng của nhà thiết kế Linh San, tạo điểm nhấn với áo choàng lông vũ. Đôi nghệ sĩ khiến fan reo hò khi nắm tay nhau biểu diễn, bắt nhịp cho khán giả hát.
Đen Vâu diện bộ suit, cùng Hoàng Thùy Linh dự buổi lễ tổng duyệt diễu binh diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh tại Hà Nội, cuối tháng 8.
Diễn cùng Đen Vâu trên sân khấu V Concert tối 9/8 tại Hà Nội, Hoàng Thùy Linh diện bộ váy phom dáng hiện đại, trẻ trung. Cô thường thích pha trộn các gam màu "nóng" khi phối đồ đi diễn, đầu tư phụ kiện.
Ở hậu trường một sự kiện mừng năm mới, cô diện bộ đầm đính kết cầu kỳ, mix đồng điệu cùng Đen Vâu với màu xanh coban.
Đen Vâu ăn mặc đơn giản khi mừng Hoàng Thùy Linh ra mắt phim concert Vietnamese, hôm 8/3. Rapper thể hiện tình cảm với ca sĩ, ôm động viên cô, sau đó vào rạp thưởng thức bộ phim. Video: Nhật Huy
Cặp sao chuộng phong cách giản dị, gần gũi mỗi dịp hội ngộ hội bạn thân ở Hà Nội.
Đôi ca sĩ trong hậu trường MV Miền đất hứa - ra mắt cuối năm 2023. Họ cùng hát về lời tự sự khi tìm được cảm giác bình yên trong tình yêu: "Em muốn được lo nỗi lo của anh/ Bên trong khu vườn của hai chúng ta".
Đen Vâu từng gây chú ý khi bất ngờ xuất hiện tại liveshow Vietnamese của Hoàng Thùy Linh cuối tháng 9/2023. Suốt tiết mục, màn hình LED chiếu bức hình một đôi trai gái nhìn về phía chân trời.
Hoàng Thùy Linh, 37 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Năm 2019, cô phát hành album Hoàng tổng kết 10 năm ca hát. Album gây tiếng vang với âm hưởng dân gian đương đại phối nhạc điện tử, gồm các bản hit Để Mị nói cho mà nghe, Kẻ cắp gặp bà già, Duyên âm. Bản hit See tình tạo cơn sốt dance cover tại Hàn Quốc, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác.
Đen Vâu, 36 tuổi, tên thật là Nguyễn Đức Cường, sinh ở Hạ Long. Rapper mở đầu sự nghiệp với các sáng tác: Đưa nhau đi trốn, Đi theo bóng mặt trời, Trời ơi con chưa muốn chết, Cô gái bàn bên, Ta và nàng. Năm 2019, Đen Vâu làm liveshow kỷ niệm 10 năm vào nghề, thu hút hơn 5.000 khán giả.
Trích MV Miền đất hứa - Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu. Video: Leader Entertainment
Ảnh: Nhân vật cung cấp