Demi Moore 'sốc' khi lần đầu nhận giải Quả Cầu Vàng

MỹMinh tinh Demi Moore nói bị sốc khi lần đầu thắng Quả Cầu Vàng trong 45 năm diễn xuất, cho vai trong phim kinh dị "The Substance".

Tối 5/1 (giờ Los Angeles, tức sáng 6/1 giờ Hà Nội), Demi Moore giành giải Quả Cầu Vàng cho Nữ diễn viên xuất sắc trong phim hài hoặc nhạc kịch. Trong bài phát biểu, cô nói: "Tôi thật sự không ngờ điều này xảy ra. Tôi đang rất sốc. Tôi đã vào nghề hơn 45 năm và đây là lần đầu tiên tôi giành được giải thưởng với tư cách diễn viên".

Demi Moore phát biểu nhận giải Quả Cầu Vàng 2025. Ảnh: CBS

Theo Moore, cách đây 30 năm, có nhà sản xuất nói cô chỉ có thể tham gia những bộ phim giải trí đơn thuần, không bao giờ đóng vai đòi hỏi chiều sâu tâm lý, được công chúng công nhận. Trong suốt nhiều năm, cô tin rằng người đó nói đúng. Tuy nhiên, sau khi nhận được lời mời tham gia The Substance, diễn viên nhận ra giá trị bản thân, cố gắng trau dồi kỹ thuật diễn xuất.

"Hôm nay, tôi ăn mừng giải thưởng này để đánh dấu sự hoàn thiện của tôi trong diễn xuất, đó cũng là món quà tôi nhận được khi làm điều mình yêu thích. Cảm ơn rất nhiều", Moore kết thúc bài phát biểu.

Trailer 'The Substance' Trailer "The Substance". Video: Beta Cinemas

The Substance mang lại cho Moore đề cử Quả Cầu Vàng thứ ba. Trước đó, cô nhận đề cử cho Ghost (1990) và phim truyền hình If These Walls Could Talk (1996). Tác phẩm cũng nhận đề cử Phim nhạc kịch hoặc hài xuất sắc, Nữ phụ xuất sắc trong phim điện ảnh (Margaret Qualley), Đạo diễn và Kịch bản điện ảnh xuất sắc (Coralie Fargeat).

Trong phim, minh tinh thủ vai diễn viên Elisabeth Sparkle từng đoạt giải Oscar. Khi bước vào ngưỡng tuổi 50, cô bị sa thải khỏi chương trình thể dục nhịp điệu gắn bó nhiều năm do ngoại hình không còn hấp dẫn. Elisabeth tìm đến loại thần dược ở chợ đen có khả năng phân chia tế bào trong cơ thể và tạo ra biến thể mới - Sue (Margaret Qualley) - trẻ trung, quyến rũ. Tuy nhiên, quyết định này khiến cuộc đời Elisabeth trở nên kinh hoàng.

Tạo hình của Demi Moore trong phim "The Substance". Ảnh: Mubi

Demi Moore lột tả thành công tâm lý của một nghệ sĩ cô độc, vừa đấu tranh với định kiến xã hội, vừa phụ thuộc loại thuốc bí ẩn. Diễn viên cho thấy sự am hiểu nhân vật, truyền tải nhiều khía cạnh cảm xúc của Elisabeth: Khao khát tuổi trẻ, nỗi sợ hãi tuổi già và tuyệt vọng khi dần mờ nhạt trước công chúng.

Diễn viên 62 tuổi, là một trong những diễn viên nữ hàng đầu Hollywood với Ghost, A Few Good Men, Indecent Proposal, Disclosure, The Hunchback of Notre Dame. Cô từng vào danh sách người đẹp nhất thế giới của các tạp chí như People, Shape.

Cô trải qua ba cuộc hôn nhân, cưới nhạc công Freddy Moore từ năm 1981 đến 1985. Sau đó, Moore kết hôn Bruce Willis năm 1987 và ly hôn sau 13 năm. Moore làm đám cưới với Ashton Kutcher - kém cô 16 tuổi - vào năm 2005, mối quan hệ kết thúc vào 2013.

Giải Quả Cầu Vàng do công ty Eldridge Industries và Dick Clark Productions (DCP) nắm quyền điều hành, sau khi Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Hollywood bán toàn bộ tài sản, quyền lợi và quyền sở hữu chương trình, hồi tháng 6/2023. Từ mùa giải năm 2024, mỗi hạng mục có sáu tác phẩm tranh giải, thay vì năm phim như trước.

Năm ngoái, Oppenheimer đại thắng Quả Cầu Vàng, gồm giải quan trọng Phim chính kịch hay nhất. Ở lĩnh vực truyền hình, Succession của HBO nhận bốn giải, trong đó có Series chính kịch xuất sắc.

Quế Chi (theo AP, People)