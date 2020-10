Demi Lovato phát hành nhạc mới sau chia tay

Ca sĩ Demi Lovato tiết lộ bản thu sáng tác mới "Still Have Me" trên mạng xã hội ít ngày sau khi hủy hôn với diễn viên Max Ehrich.

Theo EW, Lovato đăng bản thu Still Have Me trên Twitter tối 30/9, nội dung gợi nhớ đến mối tình với Ehrich. Ca sĩ hát trong ca khúc: "Em là một đống lộn xộn và tan vỡ. Nhưng em đang tìm cách trở lại. Nhưng em cảm thấy ai đó đã trộm hết những ánh sáng mà em có". Cô chia sẻ bài hát mới cùng dòng trạng thái: "Âm nhạc luôn ở đó bên tôi".

Still Have Me - Demi Lovato Bản thu "Still Have Me". Video: Demi Lovato Twitter.

Still Have Me là ca khúc solo đầu tiên của Demi Lovato kể từ tháng 3. Thời gian qua, cô cũng góp giọng trong I’m Ready của Sam Smith và OK Not to Be OK cùng DJ Marshmello.

Demi Lovato hủy hôn với bạn trai Max Ehrich hôm 24/9, sau hơn hai tháng đính ước. Nguồn tin thân cận của ca sĩ cho biết cô muốn tập trung vào sự nghiệp và chưa sẵn sàng làm đám cưới. Trên mạng xã hội, Ehrich cho biết Lovato không trực tiếp chia tay với anh mà chỉ thông tin qua báo chí. Hai người hẹn hò từ tháng 3, tránh dịch cùng nhau tại nhà riêng của Lovato ở California suốt nhiều tháng qua.

Demi Lovato hủy hôn với bạn trai sau hai tháng đính ước. Ảnh chụp màn hình từ Demi Lovato Instagram.

Demi Lovato sinh năm 1992 ở Mỹ, nổi tiếng qua bộ phim ca nhạc Camp Rock do Disney sản xuất. Một số bản hit của cô là Don't Forget (2007), Here We Go Again (2009), Demi (2013), Sorry Not Sorry (2017), Sober (2018)... Những năm gần đây, Demi rũ bỏ hình ảnh "công chúa Disney" và liên tiếp vướng các bê bối ăn chơi, phải đi cai nghiện.

Đạt Phan (theo EW)