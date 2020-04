Demi Lovato lập quỹ về sức khỏe tâm thần

MỹCa sĩ Demi Lovato gây quỹ 2 triệu USD hỗ trợ những người gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần trong thời gian giãn cách xã hội.

Demi trả lời tờ People hôm 21/4, cho biết khoản tiền dành tặng bốn quỹ hỗ trợ người gặp vấn đề tâm lý. "Đôi khi, bạn cảm thấy cô đơn và không biết trò chuyện với ai. Trong đầu bạn có những suy nghĩ tiêu cực và cần sự chỉ dẫn", cô nói.

Ca sĩ Demi Lovato tại sự kiện MTV Music Awards năm 2017. Ảnh: Reuters.

Giọng ca Sober thường chia sẻ các vấn đề tâm lý cô gặp phải trên mạng xã hội. Demi từng trải qua quãng thời gian nghiện ngập, dẫn tới mắc các chứng lo âu, trầm cảm. Cô nói: "Điều mạnh mẽ nhất các bệnh nhân có thể làm là tìm sự hỗ trợ. Đôi khi, xã hội khiến bạn cảm thấy việc nhờ giúp đỡ bộc lộ sự yếu đuối. Tuy nhiên, điều đó là biểu hiện của sức mạnh".

Thời gian qua, Demi tránh dịch tại biệt thự ở khu Hollywood Hills, bang California cùng bạn trai Max Ehrich. Cô cho biết nhận sự quan tâm từ bạn bè, gia đình và một đội ngũ chuyên gia điều trị các vấn đề sức khỏe tâm thần. Cô chăm tập luyện thể dục và đi bộ, cho rằng các hoạt động này giúp tinh thần thoải mái. Nữ ca sĩ thử tập yoga nhưng dần mất hứng thú với bộ môn này. Hàng ngày, Demi dắt chó đi dạo quanh khu vực, chụp ảnh thiên nhiên

Demi Lovato sinh năm 1992 ở Mỹ, nổi tiếng qua bộ phim ca nhạc Camp Rock do Disney sản xuất. Một số bản hit của cô là Don't Forget (2007), Here We Go Again (2009), Demi (2013), Sorry Not Sorry (2017), Sober (2018)... Những năm gần đây, Demi rũ bỏ hình ảnh "công chúa Disney" và liên tiếp vướng các bê bối ăn chơi, phải đi cai nghiện.

Sam Smith - I'm Ready ft Demi Lovato "I'm Ready" - ca khúc mới nhất của Demi Lovato phát hành hôm 16/4. Video: Youtube.

Đạt Phan (theo People)