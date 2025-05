Demi Lovato cưới

MỹCa sĩ Demi Lovato, 33 tuổi, kết hôn nhạc sĩ Jordan "Jutes" Lutes, 34 tuổi, sau ba năm hẹn hò.

Theo Vogue, trong hôn lễ diễn ra tại California ngày 25/5 (giờ địa phương), Demi Lovato diện váy cưới từ thương hiệu Vivienne Westwood. Trò chuyện với tạp chí, cô cho biết yêu thích các thiết kế của hãng, nhất là cách trang phục tôn đường cong của cơ thể khi phối cùng corset. Ca sĩ hoàn thiện vẻ ngoài với chiếc voan đội đầu dài theo phong cách nhà thờ làm từ vải tuyn.

Demi Lovato trong chiếc váy cưới được nhà mốt Vivienne Westwood điều chỉnh riêng cho cô. Ảnh: Vogue

Trong tiệc chiêu đãi, cô tiếp tục diện đầm lụa của hãng. Chiếc áo cưới mang tên Audrey, được mô tả là một phiên bản hiện đại của phom dáng cổ điển, gợi nhớ thời hoàng kim của ngành điện ảnh. Trang phục nổi bật với những chuỗi ngọc trai được đính bất đối xứng trên phần corset xếp nếp. "Thiết kế có một không hai, khiến tôi cảm thấy rất đặc biệt", cô nói.

Một ngày trước lễ chính thức, cặp sao tổ chức một buổi tập dượt dưới sự giám sát của chuyên gia tổ chức sự kiện cho người nổi tiếng - Mindy Weiss.

Demi Lovato và Jordan "Jutes" Lutes trong buổi tập dượt trước lễ cưới ngày 24/5. Ảnh: Backgrid

Demi Lovato và Jordan "Jutes" Lutes công khai chuyện tình cảm vào tháng 8/2022. Kể từ đó, ca sĩ thường xuyên nhắc người yêu trong các cuộc phỏng vấn. Trên show PodcastOne LadyGang tháng 9/2023, Lovato kể cả hai gặp nhau lần đầu trong một buổi sáng tác album phòng thu thứ tám của cô ba năm trước. Sau khi gặp anh, cô nhắn tin cho bạn bè, nhận xét anh là "chàng trai quyến rũ nhất". Ca sĩ nói khi đó rất lo lắng, không biết phải làm gì. Theo Lovato, hai người mất vài tháng để bước vào mối quan hệ lãng mạn.

Trong chương trình The Howard Stern Show năm 2023, Demi Lovato cho biết bạn trai là người "có tính cách tốt nhất". Cô nói: "Cả hai có một sự gắn kết rất đặc biệt, rất cuốn hút, cũng như cái cách chúng tôi cùng cười không dứt với nhau cả ngày. Tôi nghĩ nếu bạn tìm được ai đó mang lại cảm giác an toàn, luôn thu hút bạn và khiến bạn không thể ngừng vui vẻ thì đó chính là công thức cho một mối quan hệ tuyệt vời".

People xác nhận Jutes cầu hôn Lovato tại Los Angeles tháng 12/2023. Trò chuyện với hãng tin đầu năm 2024, ca sĩ cho biết "đã chờ đợi cả đời để gặp được anh ấy". Theo cô, bản thân sẽ cảm thấy an lòng nếu biết bạn đời luôn ủng hộ, yêu thương và quan tâm mình thật nhiều. "Ở bên anh ấy, tôi giữ được sự cân bằng vì tôi yêu anh ấy rất nhiều và anh cũng đối xử rất tuyệt vời với tôi", Lovato nói.

Vợ chồng Demi Lovato trong bộ ảnh dịp Valentine năm nay. Ảnh: Instagram/ Demi Lovato

Trong buổi phỏng vấn tháng 10/2024, Jordan "Jutes" Lutes cho biết anh và bạn gái không muốn bị áp lực bởi việc chuẩn bị kết hôn, thích tận hưởng khoảng thời gian bên nhau. "Chúng tôi không cố bỏ qua giai đoạn đính hôn để tiến thẳng tới đám cưới. Chúng tôi đang đắm chìm trong từng khoảnh khắc. Cả hai sẽ bên nhau mãi mãi nên muốn tận hưởng từng bước đi", Jutes nói.

Trên Instagram hôm 14/2, cô gây chú ý khi bày tỏ tình cảm đến người yêu qua bài đăng: "Jordan, em không thể đợi đến ngày cưới anh. Ba năm qua là ba năm hạnh phúc nhất trong đời em. Tất cả là nhờ có anh. Em say mê trái tim của anh, tình yêu của anh và ánh sáng nơi anh. Em nóng lòng được cùng anh già đi và xây dựng gia đình. Chúc mừng ngày Lễ Tình nhân, tình yêu đời em. Em yêu anh rất nhiều".

Demi Lovato sinh năm 1992 ở Mỹ, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ nhỏ. Cô nổi tiếng sau bộ phim ca nhạc Camp Rock do Disney sản xuất. Một số bản hit của cô là Don't Forget (2007), Here We Go Again (2009), Demi (2013), Sorry Not Sorry (2017), Sober (2018). Lovato từng cai rượu và chất kích thích sáu năm trước khi tái nghiện năm 2018. Cô phải ngừng ca hát để đi cai nghiện và điều trị sức khỏe tâm thần, hoạt động trở lại sau lễ trao giải Grammy 2020. Năm 2021, Lovato tự nhận thuộc nhóm pansexual (toàn tính luyến ái), có thể yêu mà không quan tâm tới giới tính của bạn tình.

This Is Me - Demi Lovato Demi Lovato trình diễn ca khúc "This Is Me". Video: Disney

Phương Thảo (theo Vogue, People)