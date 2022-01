Demi Lovato cai nghiện

Demi Lovato bí mật hoàn thành đợt cai nghiện cuối năm ngoái, vừa được trở về nhà dịp đầu năm.

Theo Pagesix, ca sĩ điều trị trong một trung tâm ở bang Utah (Mỹ). Dịp Giáng sinh, chị gái cô - Dallas Lovato - đăng video chia sẻ cảnh họ đoàn tụ trên Tiktok. Trong video, Demi Lovato khóc và nói: "Em xin lỗi vì đã luôn lừa dối chị". Trước đó, đầu tháng 12 năm ngoái, Demi Lovato đăng trên Instagram rằng cô đang ở trong trạng thái tỉnh táo, không còn quan tâm đến cần sa.

Ca sĩ Demi Lovato. Ảnh: Courtesy Photo

Lovato có tiền sử dính dáng chất kích thích nhiều năm. Nữ ca sĩ thử cocaine từ năm 17 tuổi và đánh mất sự nghiệp khi nhiều năm không dứt được chất gây nghiện. Quản lý của Demi Lovato cho biết nhiều lần ca sĩ ngồi trả lời phỏng vấn về tình trạng nghiện ngập của bản thân trong khi đang phê thuốc. Một lần, Demi Lovato trộn cocaine với Xanax (một loại thuốc trị rối loạn lo âu), khiến nhịp tim tăng cao. Cô phải nhập viện sau khi tự nhốt mình trong phòng ngủ và nuốt viên Xanax.

Demi Lovato - Dancing With The Devil Trailer phim tài liệu "Demi Lovato: Dancing with the Devil", tác phẩm tiết lộ nhiều góc khuất cuộc đời nữ ca sĩ. Video: Youtube Originals.

Cô nhiều lần ngừng ca hát để đi cai nghiện và điều trị sức khỏe tâm thần, hoạt động trở lại sau lễ trao giải Grammy 2020. Năm ngoái, Demi Lovato gây chú ý với phim tài liệu bày tỏ nhiều góc khuất đời tư. Ca sĩ tiết lộ bị một người quen hiếp dâm năm 15 tuổi và bị tên bán thuốc phiện sàm sỡ khi sốc thuốc năm 2018. Cô cũng trải qua ba lần bị đột quỵ, từng rơi vào tình huống chỉ cần chậm năm đến 10 phút là qua đời.

Demi Lovato sinh năm 1992 ở Mỹ, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ nhỏ. Cô nổi tiếng sau bộ phim ca nhạc Camp Rockdo Disney sản xuất. Một số bản hit của cô là Don't Forget (2007), Here We Go Again (2009), Demi (2013), Sorry Not Sorry (2017), Sober (2018)...

Hà Thu