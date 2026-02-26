Đêm TP HCM qua khung hình giải chạy đêm lớn nhất Việt Nam

TP HCMTrở lại vào ngày 22/3 với quy mô kỷ lục hơn 12.000 người, VnExpress Marathon HCMC Midnight không chỉ là một giải đấu, mà là "bữa tiệc" ánh sáng và thể thao, phản ánh nhịp chuyển động không ngủ của đô thị lớn nhất cả nước.