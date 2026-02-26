Đêm TP HCM qua khung hình giải chạy đêm lớn nhất Việt Nam

Ra đời năm 2023, VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight tiên phong biến trung tâm đô thị sôi động bậc nhất cả nước thành đường đua rực sáng lúc nửa đêm. Trong ảnh, hàng nghìn runner tạo thành một dải xanh neon, màu áo đấu chính thức, kéo dài ở vạch xuất phát.
Diễn ra ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, giải đấu là dịp hoàn hảo để cộng đồng runner lấy lại guồng tập luyện và mở màn mùa giải mới. Trong tiết trời phương Nam dịu mát, từng bước chạy của hàng nghìn VĐV như hòa vào nhịp điệu của một TP HCM năng động, hiện đại và bừng sáng dưới ánh đèn đêm.
Từ vạch xuất phát, dòng người cuồn cuộn hòa vào nhịp chuyển động của thành phố. Dưới ánh đèn vàng tại các giao lộ, lực lượng chức năng phân luồng giao thông nhịp nhàng, đảm bảo một đường đua an toàn và thông suốt tuyệt đối.
Càng tiến sâu vào trung tâm, 'đô thị ánh sáng' dần hiện ra ven bờ sông Sài Gòn với những đại lộ và tòa nhà kính rực rỡ. Với nhiều runner, đây là khoảnh khắc thăng hoa nhất của hành trình - khi ánh đèn phố thị hòa quyện cùng màn đêm, tạo nên một khung cảnh đầy cảm hứng trên từng bước chạy.
Hàng nghìn runner băng qua Trụ sở Ủy ban Nhân dân TP HCM - công trình có kiến trúc cổ điển nổi bật giữa không gian đô thị hiện đại.
Dưới ánh đèn đêm, đài phun nước hoa sen trên phố đi bộ Nguyễn Huệ hiện lên sống động, làm nền cho Nhà hát Thành phố rực sáng phía xa. Dòng người sải bước qua đây mang theo nhịp sống năng động, hòa quyện hoàn hảo với vẻ đẹp uy nghiêm của các di sản kiến trúc giữa trung tâm thành phố.
Những bước chân runner chinh phục cầu Ba Son. Khi lên tới đỉnh cầu, tầm nhìn rộng mở như một phần thưởng, cho phép runner chiêm ngưỡng toàn cảnh TP HCM với những dải đèn lấp lánh trải dài khắp đường chân trời.
Đổ dốc cầu, runner hướng về phía khu đô thị mới Thủ Thiêm. Để xua đi màn đêm ở những đoạn đường thiếu sáng, mùa giải trước, ban tổ chức đã chu đáo bố trí 200 chiếc xe máy điện rọi đèn xuyên đêm, đảm bảo tầm nhìn và an toàn tuyệt đối cho từng bước chạy.
Trên cầu Thủ Thiêm, ánh đèn phản chiếu xuống sông Sài Gòn tạo nên bức tranh lộng lẫy của TP HCM về đêm. Mùa trước, VĐV các cự ly 10, 21 và 42 km đã sải bước qua cây cầu này, nối liền đường Nguyễn Cơ Thạch với Ngô Tất Tố.
Càng về khuya, dòng xe thưa dần nhưng ánh đèn vẫn trải dài trên mặt đường. Không gian trở nên thoáng đãng, thành phố như chậm lại để dành trọn khoảnh khắc cho những nhịp chân bền bỉ giữa lòng đô thị.
Khi đồng hồ điểm 0h ngày 22/3 tới, VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2026 sẽ tiếp tục thắp sáng những tuyến đường trung tâm của đô thị lớn nhất Việt Nam. Trong ánh đèn "không ngủ", mỗi bước chân runner sẽ góp thêm một nét chuyển động rực rỡ cho bức tranh thành phố khi đêm về.
Giải hiện bán vé giai đoạn Late.
Giải hiện bán vé giai đoạn Late. Runner quan tâm đăng ký tại đây.
Hải Long
Ảnh: VnExpress Marathon