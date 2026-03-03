Đêm ông Trump chỉ đạo đòn tấn công Iran giữa dạ tiệc tại Mar-a-Lago

Tổng thống Trump cùng các quan chức cấp cao theo dõi chiến dịch của Mỹ nhằm vào Iran từ dinh thự Mar-a-Lago, khi nơi này đang tổ chức tiệc gây quỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 27/2 khiến các khách mời bất ngờ khi ông xuất hiện tại sự kiện gây quỹ đang diễn ra tại dinh thự Mar-a-Lago, thành phố Palm Beach, bang Florida. Khi ca khúc God Bless the USA (Chúa phù hộ nước Mỹ) vang lên, Tổng thống Trump nhún nhảy theo điệu nhạc.

"Chúc mọi người vui vẻ", Tổng thống Trump gọi với tới đám đông mặc lễ phục. "Tôi phải đi làm việc, chúng tôi phải đi làm việc đây".

Ít ai biết tại Mar-a-Lago lúc này, một Phòng Tình huống tạm thời đã được dựng lên và ông Trump chuẩn bị giám sát chiến dịch hiệp đồng giữa quân đội Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Cách ông Trump chỉ đạo đòn tấn công Iran giữa dạ tiệc tại Mar-a-Lago Tổng thống Donald Trump nhún nhảy theo nhạc trước khi vào Phòng Tình huống tạm thời ở Mar-a-Lago tối 27/2. Video: X/charliespiering

Trong khi các khách mời nhảy múa suốt đêm tại phòng khiêu vũ của Mar-a-Lago, phía bên kia khu dinh thự rộng lớn lại là một khung cảnh khác hoàn toàn. Các quan chức Mỹ lần lượt bước qua những cánh cửa mạ vàng, vượt nhiều lớp an ninh và tập hợp để chuẩn bị cho một đêm dài cùng Tổng thống. Phòng Tình huống tạm thời có xà gỗ lộ ra trên trần, xung quanh là rèm đen.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã âm thầm có mặt từ trước, không bị đám đông đang nhâm nhi cocktail bên hồ bơi chú ý.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine cũng xuất hiện, mang theo tấm bản đồ Trung Đông đặt trên giá vẽ. Bản đồ đánh dấu vị trí các khí tài của Mỹ cùng những mục tiêu tại Iran.

Hình ảnh do Nhà Trắng công bố ngày 28/2 cho thấy ông Trump mặc áo vest, sơ mi trắng và đội mũ bóng chày trắng in chữ "nước Mỹ". Ông ngồi cùng Ngoại trưởng Rubio, Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles và một số quan chức khác. Tất cả đều có vẻ mặt nghiêm nghị.

Phía sau Tổng thống Trump là tấm bản đồ bị che khuất một phần, có dòng chữ Cơn thịnh nộ Kinh hoàng. Đây là cách Mỹ gọi chiến dịch phối hợp với Israel sáng 28/2 để tập kích Iran, nhắm mục tiêu vào các cơ sở quốc phòng và tình báo, cũng như nhà riêng của hàng loạt quan chức cấp cao và tướng lĩnh.

Những bức ảnh đó cùng hai video ghi hình từ trước, gồm một đoạn thông báo về chiến dịch đặc biệt và đề cập đến cái chết của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei cùng ba quân nhân Mỹ, là tất cả những gì công chúng biết về hoạt động của Tổng thống. Ông không có bài phát biểu chính thức hay tổ chức họp báo truyền hình.

Ông Trump nêu lý do mở chiến dịch nhằm vào Iran Ông Trump nêu lý do mở chiến dịch nhằm vào Iran. Video: Truth Social/realDonaldTrump

Điều này khiến các bức ảnh do Nhà Trắng cung cấp trở thành hình ảnh chủ đạo thể hiện hoạt động chỉ huy của ông Trump trong chiến dịch. Trong một bức ảnh, ông nghiêng người trao đổi với Chánh văn phòng Wiles khi bà đang ra hiệu bằng tay phải. Chiếc đồng hồ thông minh màu đen trên cổ tay bà Wiles làm dấy lên suy đoán trên mạng rằng thiết bị này có thể làm lộ an ninh căn phòng, song lập luận đó nhanh chóng bị nhà sản xuất bác bỏ.

"Thiết bị này gọi là Whoop", Will Ahmed, nhà sáng lập công ty sản xuất đồng hồ, viết. "Nó không có micro, GPS hay bất kỳ khả năng kết nối di động nào và từ lâu đã nằm trong danh sách thiết bị điện tử cá nhân được Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) phê duyệt".

Tại Nhà Trắng, Phó tổng thống JD Vance cũng theo dõi chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng cùng các quan chức nội các Mỹ như Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và các bộ trưởng nội các khác.

Phòng Tình huống là khu phức hợp ở Cánh Tây rộng hơn 500 m2, gồm nhiều phòng họp. Theo Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Mỹ, tổng thống John F. Kennedy là người cho xây dựng cơ sở này vào năm 1961, nhằm cho phép các lãnh đạo Mỹ tương lai có khu vực riêng để ứng phó khủng hoảng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức Mỹ theo dõi chiến dịch tấn công Iran trong ảnh công bố ngày 28/2. Ảnh: Nhà Trắng

Việc ông Trump sử dụng Mar-a-Lago để giám sát chiến dịch nhạy cảm khiến giới chuyên gia an ninh quốc gia lo ngại, bởi những hội viên của Mar-a-Lago có thể tiếp cận những bí mật an ninh hàng đầu đất nước. Mật vụ kiểm tra khách trước khi họ vào khuôn viên, nhưng không quyết định ai được tiếp cận câu lạc bộ.

Danh sách các chiến dịch tuyệt mật được "bật đèn xanh" từ Mar-a-Lago vốn đã khá dài, từ đợt không kích Syria năm 2017 cho đến hạ tướng quân sự hàng đầu Iran Qasem Soleimani năm 2020. Trong nhiệm kỳ hai, ông Trump tiếp tục từ Mar-a-Lago theo dõi Mỹ không kích Houthi ở Yemen, tấn công IS ở Nigeria hay đột kích Venezuela bắt ông Nicolas Maduro.

Mar-a-Lago không phải bất khả xâm phạm. Tháng trước, các đặc vụ Mỹ đã bắn hạ một người đàn ông có vũ trang xâm nhập trái phép vào khu vực an ninh của câu lạc bộ. Ông Trump khi đó không có mặt tại khu nghỉ dưỡng.

Sau khi Mỹ phát động chiến dịch tại Iran, Tổng thống Trump không ra sân golf, điều hiếm thấy khi ông ở Palm Beach. Ông sau đó trở về Nhà Trắng trong ngày 1/3.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters, CNN)