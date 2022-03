Dell Match Play chốt vé bán kết

MỹSau hai trận cùng ngày 26/3, Dustin Johnson, Scottie Scheffler, Kevin Kisner, Correy Conners vào bán kết giải đấu hố thuộc PGA Tour ở Texas.

Trong nhóm vào bán kết, chỉ Scheffler nếm mùi thất bại từ đầu giải, ở lượt 2 vòng tròn nhóm, số còn lại toàn thắng. Năm trước, Scheffler thua Billy Horschel ở chung kết. Tại giải năm nay, anh tái ngộ và thắng Horschel 1 up ở vòng 1/8 trước khi hạ Seamus Power 3 up tại tứ kết, dứt điểm ở hố 16 bằng cú chip ghi eagle từ ngoài green, cách 27,7 mét.

Scheffler cú chip ghi eagle từ ngoài green, cách 27,7 mét

Scheffler 25 tuổi, đang lên tay. Anh lần đầu thắng PGA Tour tại Phoenix Open hôm 13/2, sau đó thêm Arnold Palmer Invitational. Hai thắng lợi cách nhau ba tuần.

Nếu thắng Dell Match Play, Scheffler sẽ tăng bốn bậc và lên ngôi đầu thế giới (OWGR).

Hôm qua, giải ghi nhận hai cựu số một OWGR – Johnson và Brooks Koepka đấu nhau ở tứ kết. Trước trận này, Johnson thắng Richard Bland 3 up, kết thúc hành trình của đấu thủ 49 tuổi, già nhất giải, trong khi Koepka hạ Jon Rahm đang giữ đỉnh OWGR qua đấu gậy hố phụ bằng cú gạt (putt) trực diện từ rìa green, cách 4,5 mét.

Koepka putt từ rìa green, cách 4,5 mét Cú gạt giúp Koepka hạ Jon Rahm.

Gặp Johnson, Koepka dẫn từ hố 2 đến 10, có lúc 2 up. Tuy nhiên, Johnson gỡ hoà tại hố 11 và duy trì đến hố 14. Sang hố 15, Johnson lợi 1 up nhờ birdie cách 8,2 mét. Anh thắng Koepka 2 up, sau cú phát 353 yard vào green rồi thêm hai putt ở hố 18, par4.

Conners giành quyền đi tiếp cũng với tỉ số 2up trước Abraham Ancer. Trước trận này, Ancer chỉ mất 12 hố để đè bẹp đấu thủ thứ hai OWGR Collin Morikawa với kết quả 7up.

Trong nhóm đấu tứ kết, Kisner thắng đậm nhất – 4 up, khi gặp Will Zalatoris - Tân binh hay nhất PGA Tour mùa rồi.

Johnson sẽ đấu Scheffler, còn Kisner gặp Conners tại bán kết từ 21h hôm nay 27/3, giờ Hà Nội.

Scheffler phát bóng trên hố 10 trận tứ kết hạ Seamus Power tại Dell Match Play ngày 26/3. Ảnh: AP

Dell Match Play, với quỹ thưởng 12 triệu USD, diễn ra trên sân par71 thuộc Austin Country Club. Giải quy tụ top 64 thế giới, chia đều thành nhóm 4 để đấu vòng tròn trong ba ngày đầu. Phương thức này áp dụng từ 2015, với lịch trình năm ngày, trong đó ít nhất 36 hố mỗi ngày cho phần loại trực tiếp – từ vòng 1/8 đến chung kết. Để tranh ngôi vô địch, đấu thủ phải qua tổng cộng bảy trận.

Trong đấu hố cá nhân, hai đấu thủ so tài từng hố, dự kiến qua 18 hố. Thắng hố được 1 up. Trận đấu kết thúc khi số up lớn hơn số hố còn lại. Kết quả biểu thị bằng số up đứng trước.

Quốc Huy