Pha 'chọc khe' tìm birdie ở Dell Match Play

MỹKeegan Bradley ghi birdie nhờ cú đánh xuyên đám cây trong thế trận bất lợi ở Dell Match Play - giải đấu hố thuộc PGA Tour ở Texas - ngày 24/3.

Cú đánh luồn qua rừng cây diễn ra trên hố 18 par4, khi Bradley bị Adam Scott dẫn 1up trong trận thứ hai vòng tròn nhóm.

Hố này, Bradley phát vào khu cỏ rough bên phải fairway. Vị trí này xem như "mù" đối với cú thứ hai, vì hàng cây chắn trọn đường lên green. Tuy nhiên, Bradley đánh bóng thấp, quỹ đạo kiểu quả chuối để luồn qua khe chướng ngại vật. Bóng băng qua mạn trái green, ra lớp cỏ rough, nhưng nhờ dốc đổ ngược vào cách hố tầm 1,2 mét để Bradley một gạt dứt điểm.

Bradley đánh xuyên qua rừng cây tìm birdie Cú đánh khó của Bradley.

Birdie này giúp Bradley chia điểm với Scott. Trước đó, Scott dẫn Bradley suốt tám hố, có lúc 3up.

Cả hai trong nhóm 11, bên cạnh Jordan Spieth và Justin Rose. Bradley mới 0,5 điểm sau hai trận, Scott được 1,5 điểm, cao nhất nhóm trong khi Spieth và Rose cùng 1 điểm.

Bradley sẽ gặp Rose ở trận thứ ba hôm nay, 25/3. Tổng kết vòng tròn nhóm, người cao điểm nhất sẽ vào vòng loại trực tiếp, trong trường hợp hoà điểm sẽ đấu gậy hố phụ kiểu "cái chết bất ngờ" để giành quyền này.

Bradley đấu chuyên nghiệp từ 2008, đến nay đoạt bốn danh hiệu PGA Tour, tính cả major PGA Championship 2011. Dày kinh nghiệm, nhưng hôm 12/3, anh lại bị phạt hai gậy ở The Players Championship – sự kiện đinh PGA Tour - do không nắm rõ luật chơi đã áp dụng năm năm.

Dell Match Play quy tụ top 64 thế giới (bảng OWGR), chia đều thành nhóm 4 để đấu vòng tròn trong ba ngày đầu. Phương thức này áp dụng từ 2015, với lịch trình năm ngày, trong đó hai ngày sau cho phần loại trực tiếp – từ vòng 1/16 đến chung kết. Để tranh ngôi vô địch, đấu thủ phải qua tổng cộng bảy trận. Năm trước, Billy Horschel đoạt chức vô địch sau sáu trận thắng, lĩnh 1,82 triệu USD trong quỹ thưởng 10,5 triệu USD. Quỹ giải năm nay tăng lên mức 12 triệu USD.

Trong đấu hố cá nhân, hai đấu thủ so tài từng hố, dự kiến qua 18 hố. Thắng hố được 1 up. Trận đấu kết thúc khi số up lớn hơn số hố còn lại. Kết quả biểu thị bằng số up đứng trước.

Quốc Huy