Ngày gay cấn ở Dell Match Play

MỹNgoài 32 trận ở lượt cuối vòng tròn nhóm, giải đấu hố thuộc PGA Tour ngày 25/3 còn bốn trận play-off để chốt danh sách 16 golfer vào vòng 1/8.

Bốn cuộc đấu gậy hố phụ theo thể thức "cái chết bất ngờ" gồm Viktor Hovland – Will Zalatoris, Scottie Scheffler – Matt Fitzpatrick, Lucas Herbert – Takumi Kanaya, Maverick McNealy – Kevin Na.

Cuối cùng, Zalatoris, Scheffler, Kanaya và Na giành quyền đi tiếp. Trong đó, cặp Herbert – Kanaya có khoảnh khắc kỳ quặc, còn cặp Scheffler – Fitzpatrick diễn ra dây dưa.

Herbert nhận thua Kanaya ngay hố phụ thứ nhất, sau hai putt tầm gần nhưng đều lượn vành hố, trong đó cú đầu dáng chuẩn cách hơn ba gang tay, cú sau với tư thế một chân cách chỉ khoảng 20 cm. Herbert vội nhặt bóng cùng vật đánh dấu bóng của Kanaya và ném trả đối thủ. Khi ấy, bóng của Kanaya cách hố hai gang.

Herbert mất hai putt vì bóng lượn vành hố Herbert mất hai putt vì bóng lượn vành hố.

Sau khi bắt tay Kanaya, Herbert không tiếp giới truyền thông. "Lúc đó, tôi ngỡ phải qua hố tiếp theo. Lucas hẳn rất đau với kết quả như thế", Kanaya thông cảm cho Herbert.

Trái lại, Scheffler phải chờ hơn hai tiếng, sau đó qua sáu hố phụ mới hạ được Fitzpatrick bằng cú gạt ghi birdie, cách 1,8 mét. Trong vòng chuẩn trước đó, Scheffler thắng đối thủ sau 14 hố. Ở vòng 1/8 hôm nay, Scheffler sẽ đụng đương kim vô địch Billy Horschel. Năm trước, Scheffler thua Horschel ở chung kết.

Dell Match Play quy tụ top 64 thế giới, chia đều thành các nhóm để đấu vòng tròn trong ba ngày đầu. Phương thức này áp dụng từ 2015, với lịch trình năm ngày, trong đó hai ngày sau cho phần loại trực tiếp – từ vòng 1/8 đến chung kết. Để tranh ngôi vô địch, đấu thủ phải qua tổng cộng bảy trận.

Rahm dõi theo cú phát ở hố 6 vòng ba Dell Match Play Championship ngày 25/3. Ảnh: AP

Giải khởi tranh hôm 23/3, với quỹ thưởng 12 triệu USD ở Austin Country Club, Texas. Tổng kết vòng tròn nhóm, chỉ Dustin Johnson, Brooks Koepka, Kevin Kisner, Tyrrell Hatton, Correy Conners toàn thắng. Trong 16 đấu thủ đi tiếp có ba gương mặt trong top 10 thế giới, gồm số một Jon Rahm, thứ hai Morikawa và thứ năm Scheffler.

Trong đấu hố cá nhân, hai đấu thủ so tài từng hố, dự kiến qua 18 hố. Thắng hố được 1 up. Trận đấu kết thúc khi số up lớn hơn số hố còn lại. Kết quả biểu thị bằng số up đứng trước.

Quốc Huy