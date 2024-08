'Deadpool & Wolverine' sắp đạt một tỷ USD

Phim "Deadpool & Wolverine" đạt hơn 824 triệu USD toàn cầu sau 10 ngày ra mắt, được dự đoán vượt mốc một tỷ USD vài ngày tới.

Theo Variety hôm 4/8, phim đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua khi thu thêm 97 triệu USD, nâng doanh thu khu vực này lên 395 triệu USD. Ở thị trường quốc tế, dự án đạt 428,5 triệu USD.

Trailer 'Deadpool 3' Trailer "Deadpool & Wolverine", ra mắt trong nước ngày 27/7. Theo thống kê của Box Office Vietnam, phim hiện thu 67,5 tỷ đồng. Video: Marvel Studios

Tổng doanh thu phần ba Deadpool vượt qua hai phần đầu, lần lượt là 783 triệu USD và 786 triệu USD, đồng thời trở thành phim ăn khách thứ hai năm nay, sau Inside Out 2 (1,5 tỷ USD).

Ngoài Mỹ và Canada, năm thị trường có lượng khán giả xem nhiều nhất gồm Trung Quốc (45,2 triệu USD), Anh (42,4 triệu USD), Mexico (32,8 triệu USD), Australia (24,6 triệu USD) và Đức (19,1 triệu USD).

Giới chuyên môn cho rằng sức hút của tác phẩm đến từ việc kết hợp yếu tố hành động và hài hước. Khác với những nhân vật nỗ lực khiến thế giới tốt đẹp, Deadpool là kẻ phá phách, luôn nói câu đùa tục và có hành động thiếu suy nghĩ. Anh phá vỡ "bức tường thứ tư" (thuật ngữ dùng để chỉ bức tường giả tưởng ngăn cách phim với đời thực), trò chuyện với khán giả và chế giễu những tình tiết sáo rỗng của thể loại siêu anh hùng. Bên cạnh đó, sự am hiểu nhân vật của tài tử Ryan Reynolds giúp thương hiệu níu chân khán giả, theo The Wrap.

"Deadpool & Wolverine" tạo sức hút nhờ các pha hành động lẫn giải trí. Ảnh: Marvel Studios

Phim do Shawn Levy đạo diễn, lấy bối cảnh sau các sự việc trong phần hai, Wade Wilson/Deadpool (Ryan Reynolds đóng) chọn sống cuộc đời bình thường với những người yêu quý. Thế nhưng, đội đặc vụ thuộc Cơ quan Phương sai Thời gian (TVA) xuất hiện, bắt cóc Deadpool và đưa nhân vật chính vào MCU. Không thể một mình chiến đấu với thế lực tà ác, Deadpool tìm đến Wolverine (Hugh Jackman thủ vai) để tìm sự giúp đỡ. Tác phẩm nhận "mưa" lời khen từ nhiều chuyên trang điện ảnh, được gọi là "bước ngoặt của Vũ trụ Điện ảnh Marvel".

Màn dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ của Deadpool & Wolverine bỏ xa hai đối thủ mới ra mắt - Trap của đạo diễn kinh dị M. Night Shyamalan (15,6 triệu USD, đứng thứ ba) và Harold and the Purple Crayon (sáu triệu USD, trong top 6). Twisters đứng thứ hai với 22,7 triệu USD trong tuần thứ ba phát hành, tổng 274 triệu USD. Despicable Me 4 ở vị trí thứ tư với 11 triệu USD (tổng 752 triệu USD), còn Inside Out 2 xếp sau với 6,7 triệu USD.

Quế Chi (theo Variety)