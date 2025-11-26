Đề xuất xây cầu vượt điểm sạt lở đèo Mimosa

Lâm ĐồngBan Quản lý dự án 85 đề xuất xây cầu dài 107 m vượt qua vị trí sạt lở trên đèo Mimosa để nắn thẳng hướng đi, sau khi khắc phục tạm thời đoạn chia cắt.

Ngày 26/11, ông Vương Đình Đồng, Phó giám đốc Ban 85, cho biết các đơn vị đang xử lý phần đất sạt trượt trên đèo Mimosa (quốc lộ 20), gia cố taluy và thảm nhựa để tạo đường tạm hai làn xe. Đoạn đèo bị chia cắt có thể thông xe sau 2 ngày nữa, nếu thời tiết thuận lợi.

Đoạn sạt lở trên đèo Mimosa đang được thi công khắc phục, sáng 26/11. Ảnh: Ban quản lý dự án 85

Về giải pháp lâu dài, ông Đồng cho biết đã đề xuất Bộ Xây dựng cho phép xây cầu theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, hai làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 30 tỷ đồng.

Dự án sẽ thực hiện theo lệnh khẩn cấp và thi công trong khoảng 4 tháng. Cầu sẽ giúp giảm độ cong đường đèo, đồng thời có hệ thống trụ, móng cọc cắm sâu về phía taluy âm, góp phần đảm bảo an toàn hơn so với đắp đường dễ bị sạt lở. Trong thời gian này, xe vẫn lưu thông trên đường cũ đã sửa tạm.

Phương án xây cầu vượt điểm sạt lở trên đèo Mimosa được đề xuất. Đồ họa: Tâm Thảo

Đèo Mimosa dài khoảng 11 km, là cửa ngõ phía nam Đà Lạt bên cạnh đèo Prenn và Sacom (cấm xe tải). Đèo bị sạt lở nghiêm trọng khuya 19/11 tại phường Xuân Hương với chiều dài 70 m, sâu 40 m, làm đứt toàn bộ nền - mặt đường và taluy âm. Tuyến bị chia cắt, giao thông phải phân luồng qua quốc lộ 20, 27 và ĐT725. Ngày 24/11, Bộ Xây dựng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu vực này.

Đèo Mimosa sạt lở nghiêm trọng hôm 19/11. Ảnh: Trường Hà

Trong đợt mưa lũ vừa qua, nhiều tuyến kết nối Đà Lạt cũng sạt lở như đèo Prenn (đã thông xe 25/11), quốc lộ 20 qua đèo D’ran lún nứt, đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C) hư hỏng nặng và đang chờ khắc phục.

Giang Anh