Đề xuất xây bãi đậu xe 3.500 m2 cho Tân Sơn Nhất

TP HCMTổng công ty Cảng không miền Nam và Sở Giao thông Vận tải đề xuất xây thêm bãi đậu xe rộng 3.500 m2 cho sân bay Tân Sơn Nhất trên đường Hồng Hà.

Thông tin được Phó giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Nam Nguyễn Minh Tuấn nói tại họp báo kinh tế - xã hội TP HCM, chiều 4/8. Bãi đậu xe dự kiến rộng hơn 3.500 m2, nằm tiếp giáp đường vào ga quốc tế và góc đường Bạch Đằng - Trường Sơn - Hồng Hà (quận Tân Bình). Mặt sân do Cảng vụ hàng không miền Nam đang quản lý.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Nam. Ảnh: Thành Nhân

Theo ông Tuấn, Tân Sơn Nhất hiện không có nơi chứa xe chờ nhằm cung ứng, tiếp nối vào các nhà ga để đón khách. Do đó, các tài xế taxi truyền thống, xe công nghệ thường đậu ở các đường xung quanh, khiến khu vực bị ùn tắc. Bãi xe này sẽ giúp có thêm không gian cho các xe chờ vào sân bay.

Cũng theo lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Nam, do chiến tranh Nga - Ukraine, nhiều chuyến bay quốc tế chưa khai thác hết công suất. Dự báo thời gian tới khi các đường bay này khôi phục, lượng khách sẽ rất đông. "Nếu chờ nhà ga T3 và sân bay Long Thành 'giải cứu' thì rất lâu nên phải có nhà xe này", ông Tuấn nói.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Thành Nam, Trưởng phòng Kiểm soát khai thác, Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam, cho rằng cần thêm một bãi đậu cho xe ra vào cảng. Hiện, tổng diện tích sàn của nhà xe TCP trong Tân Sơn Nhất là 67.000 m2, gồm một tầng hầm, 6 tầng nổi và một tầng mái. Bãi xe chứa được 6.000 xe máy, 1.500 ôtô và 700 taxi. Trung bình mỗi ngày có 6.600 lượt xe máy và 4.500 lượt ôtô vào sân bay. Riêng hai tháng cao điểm hè năm nay có đến 9.500 lượt xe máy và 6.500 lượt ôtô mỗi ngày, dẫn đến quá tải.

Ùn tắc trước sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Quỳnh Trần

Nói thêm về phương án để giảm áp lực cho sân bay, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP HCM Bùi Hoà An cho biết từ đầu tháng 8 cơ quan này đã điều chỉnh các điểm đón khách của xe buýt, thay đổi thời gian đón khách của tuyến 152 phù hợp với các chuyến bay đi và đến; tăng thời gian xe buýt hoạt động lên 4 tiếng so với trước, 5-21h mỗi ngày; lộ trình một số tuyến buýt cũng được thay đổi để kết nối với sân bay...

Ngoài ra, thanh tra giao thông sẽ tăng kiểm tra, xử lý trường hợp chèo kéo, ép giá cước vận tải, xe dù, giả taxi để đón khách sai quy định trên đường A1, A2 của sân bay. Công an quận Tân Bình cũng phối hợp Đồn Công an Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất phân loại, theo dõi trường hợp hoạt động trái phép, gây mất an ninh trật tự.

Trước đó, từ ngày 28/7, nhà xe ở Tân Sơn Nhất ngưng cho ôtô công nghệ đón trả khách các tầng 3-6 như trước mà chuyển xuống dưới, để dễ kiểm soát, đảm bảo trật tự. Theo phương án mới, xe công nghệ như Grab, Be... vào sân bay đón khách chỉ tập trung tại làn D1, thuộc tầng trệt nhà xe. Riêng hãng Be còn đón khách ở điểm khác bên ga quốc tế, cách đó hơn 100 m.

Thu Hằng