Đề xuất người có bằng lái dưới một năm không lái ôtô trên cao tốc

TP HCMSở Giao thông Vận tải đề xuất người có bằng lái ôtô dưới một năm từ ngày cấp lần đầu không lái xe quá 60 km/h và không chạy trên cao tốc để hạn chế tai nạn.

Đây là một trong nội dung góp ý vừa được Sở Giao thông Vận tải TP HCM gửi Bộ Giao thông Vận tải để xem xét sửa đổi, bổ sung Thông tư 12/2017 và 38/2019 về quy định đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Góp ý trên của Sở Giao thông Vận tải nhằm đảm bảo an toàn giao thông, nhất là với người mới được cấp bằng lái.

Trước đề xuất trên, giám đốc một trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe tại quận 12, TP HCM đánh giá có phần "cảm tính" và khó khả thi. Hiện, những người khi bắt đầu có giấy phép lái xe đều được quyền chạy trên đường, tuỳ theo quy định về tốc độ, loại hình phương tiện, phương án tổ chức giao thông trên tuyến... Vì vậy khi đưa vào quy định trên sẽ ảnh hưởng quyền lợi nhiều người, chưa kể cần các quy trình để có hành lang pháp lý.

Ôtô chạy trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: Quỳnh Trần

Mặt khác, lãnh đạo trung tâm trên cũng cho rằng mục đích của đề xuất nhằm hạn chế tai nạn. Điều này được hiểu là người mới có giấy phép lái xe trong vòng một năm chưa có nhiều kinh nghiệm so với những người được cấp bằng lâu hơn là chưa đủ cơ sở.

"Nhiều trường hợp người có bằng lái 4-5 năm nhưng rất hiếm khi đi đường cao tốc, thậm chí chưa đi bao giờ. Vì vậy không thể chắc chắn những người này kinh nghiệm nhiều hơn người có bằng một năm", giám đốc trung tâm nói và cho biết hiện chương trình đào tạo lái xe không bắt buộc dạy trên đường cao tốc, nên có thể bổ sung quy định này để khả thi hơn với mục đích của Sở Giao thông Vận tải.

Ngoài đề xuất trên, trong việc quản lý xe tập lái tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông Vận tải TP HCM cũng nêu vấn đề hiện việc kiểm tra và cấp giấy phép lái xe tập lái còn nhiều nội dung chưa chặt chẽ. Do đó, sở đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xây dựng phần mềm quản lý xe tập lái nhằm thống nhất dữ liệu ở cả nước, giảm thời gian kiểm tra... Sở Giao thông Vận tải cũng đề xuất cần có quy định về niên hạn xe tập lái trong 20 năm, để đảm bảo an toàn cho giáo viên và người học do những xe này cũng chạy trên đường...

Liên quan việc góp ý hồ sơ người học, ngành giao thông TP HCM đề nghị bổ sung quy định về ảnh chân dung của người lái xe trên giấy phép lái xe, tương tự các quy định về ảnh chân dung của công dân trên căn cước công dân. Bởi giấy phép lái xe hiện là một loại giấy tờ cá nhân có thể thay căn cước công dân trong một số hoạt động, nên việc sử dụng hình ảnh cần rõ ràng, đảm bảo tính nhận diện...

Cũng theo Sở Giao thông vận tải, hiện cả nước chưa có đơn vị sản xuất ôtô theo yêu cầu của người khuyết tật; chưa có hướng dẫn của Cục Đăng kiểm, xác nhận hệ thống điều khiển xe phù hợp để người khuyết tật lái xe an toàn. Trong khi tiêu chuẩn để cấp giấy phép lái xe cho người khuyết tật hiện cũng rất đa dạng, mới có quy định trong trong một số hình thức chung nên khó áp dụng ở thực tế. Do đó Sở Giao thông Vận tải đề nghị Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu về các nội dung đăng kiểm xe, đồng thời đề nghị Bộ Y tế chi tiết hóa điều kiện sức khỏe đối với một số trường hợp khuyết tật đặc thù để có cơ sở triển khai.

Theo Sở Giao thông Vận tải TP HCM, hiện cơ quan này lưu giữ hơn 3.000 giấy phép lái xe đã cấp từ năm 2013 do người dân đã làm thủ tục cấp đổi nhưng không đến nhận. Vấn đề này cũng còn bất cập do chưa có hướng dẫn về thời gian lưu trữ cùng việc tiêu hủy đối với trường hợp giấy phép lái xe đã cấp nêu trên. Do đó, sở đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét có quy định về quản lý các giấy phép lái xe nếu qua thời gian dài người dân không đến nhận.

Gia Minh