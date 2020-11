'Cấp giấy phép lái xe nên do Bộ Công an đảm nhiệm'

Bộ Công an có trách nhiệm đảm bảo trật an toàn giao thông, thì việc họ cấp bằng lái để kiểm soát an toàn đầu vào là điều hợp lý.

Bộ trưởng Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể tán thành Bộ Công an sẽ tổ chức thi sát hạch, cấp Giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ, Dân sự. Song, một số chuyên gia và Đại biểu Quốc hội có ý kiến không nên chuyển giao việc cấp GPLX Dân sự từ Bộ GTVT sang Bộ Công An. Thậm chí, có ý kiến dựa vào Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, số 17 ra ngày 1/8/2007, cho rằng: "Nếu chuyển giao việc cấp GPLX Dân sự, từ Bộ GTVT sang Bộ Công an, là không có căn cứ pháp lý, là trái với Nghị quyết 17".

Nhưng, chúng ta không giáo điều và cần nghiên cứu kỹ Nghị quyết 17 mang tính chỉ đạo thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước. Nhiệm vụ gì dân sự làm được thì sẽ giao cho Bộ không thuộc Bộ Công an, Quốc phòng, để họ tập trung làm nhiệm vụ xây dựng Quân đội, Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Sự cần thiết của việc Bộ Công an phải cấp GPLX dân sự, mới hợp lý, logic với nhiệm vụ (nêu trên) của họ. Hợp lý, logic ở việc Bộ Công an tổ chức thi sát hạch-cấp GPLX dân sự, có thể ví một cách dễ hiểu như họ được giao nhiệm vụ doanh thu một nhà hát, thì tất nhiên họ sẽ phải phát hành, bán vé vào nhà hát đó. Chứ không giáo điều, võ đoán: "Bộ Công an cấp GPLX dân sự, là không có căn cứ pháp lý, là trái với Nghị quyết 17...", như đã nêu ở phân đầu. Mặt khác, nếu để xảy ra TNGT đường bộ, chết quá nhiều người, thì lực lượng Công an không thể hoàn thành tốt và toàn diện nhiệm vụ. Mà nếu như vậy thì làm sao họ chính quy, tinh nhuệ hay hiện đại được.

Còn chuyện, nếu Bộ Công an cấp GPLX dân sự, sẽ "vừa đá bóng, vừa thổi còi, vì họ đã có lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông trên đường bộ...", thì việc nhìn nhận chuyện này mới "vớ chân voi, đã tưởng cột đình". Vì lực lượng nêu trên, chỉ là điều kiện cần. Việc cấp GPLX dân sự mới là điều kiện đủ, để góp phần giảm thiểu TNGT đường bộ, chết người hiện nay.

Ngoài ra, Bộ Công an có cơ quan Thanh tra công an (chuyên thanh tra, xử lý liên quan đến công an), để không loại trừ sự vụ "vừa đá bóng vừa thổi còi", mà ngăn ngừa, triệt tiêu. Còn 600 cán bộ quản lý, 1.700 công chức viên sát hạch-cấp GPLX thuộc Bộ, ngành GTVT; Bộ trưởng Bộ GTVT đã phải tính đến sắp xếp công việc mới cho họ-trước khi tán thành chủ trương chuyển giao việc cấp GPLX sang Bộ Công an. Thế nên, chúng ta, "những người dưới đất", không phải lo cho "những người trên cây".

Riêng hơn 300 cơ sở đào tạo lái xe dân sự hiện tại, tôi cho rằng vẫn là (hơn 300) cơ sở đào tạo lái xe hoạt động bình thường. Được cấp Giấy chứng nhận cho những học viên đã học hết chương trình đào tạo lái ôtô, theo từng khóa (đào tạo).

Việc cấp phép (tư cách pháp nhân) cho các cơ sở này, hay các trường, hoặc trung tâm đào tạo lái xe dân sự, vẫn thuộc Bộ GTVT. Và nếu được Quốc hội thông qua-điều chỉnh điều 61, khoản 10, Luật Giao thông đường bộ hiện hành-chuyển giao việc cấp GPLX (nêu trên), thì Bộ Công an sẽ không "ôm rơm nhặm bụng" làm gì, kể cả cơ sở vật chất các Trung tâm sát hạch lái xe, do Bộ, Ngành GTVT đã đầu tư công.

Độc giả Nguyễn Thành Lập