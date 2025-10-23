Đề xuất lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng chỉ cần thông báo với phường, xã

Bộ Công Thương đề xuất người dân lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự dùng chỉ cần gửi thông báo đến UBND phường, xã nơi đặt nguồn điện, thay vì nhiều cơ quan như hiện nay.

Nội dung này được nêu tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 58 hướng dẫn Luật Điện lực về phát triển năng lượng tái tạo.

Theo dự thảo, Bộ Công Thương đề xuất sửa quy định về thông báo khi lắp điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu theo hướng đơn giản hơn. Tức là, người dân chỉ cần gửi thông báo tới chính quyền phường, xã, thay vì nhiều cơ quan như trước.

Cụ thể, các hộ, cá nhân lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng, không đấu nối với lưới quốc gia, chỉ cần gửi thông báo tới UBND xã, phường. Các nội dung thông báo gồm tên, quy mô công suất, địa điểm, thời điểm bắt đầu lắp đặt và hoàn thành. Chính quyền phường, xã sau đó sẽ tổng hợp, hàng năm báo cáo Sở Công Thương.

Tương tự, họ cũng gửi thông báo tới phường, xã khi hệ thống điện này có đấu nối với lưới quốc gia. Sau đó, chính quyền gửi tiếp thông báo cho điện lực địa phương để cùng theo dõi, quản lý. Với trường hợp hệ thống đấu nối và bán sản lượng điện dư, sau khi tiếp nhận thông báo từ người dân, UBND xã, phường gửi bản này đến Sở Công Thương quản lý.

Riêng hệ thống điện mặt trời mái nhà tự dùng công suất nhỏ, dưới 1 kW, hộ và cá nhân không bắt buộc phải thông báo với chính quyền.

Trường hợp hệ thống điện mái nhà tự dùng đấu nối với lưới quốc gia ở cấp trung áp (điện áp trên 1 kV đến 35 kV) và không bán sản lượng dư, hộ dân sẽ phải gửi thông báo đến Sở Công Thương. Sau đó, Sở có trách nhiệm gửi tiếp thông báo này tới các cơ quan quản lý, đơn vị điện lực địa phương theo dõi, hướng dẫn.

Một hệ thống điện mặt trời mái nhà tự dùng của người dân. Ảnh: Phương Anh

Thực tế, theo Nghị định 58 từ ngày 3/3, hộ gia đình, doanh nghiệp lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng cần thông báo hoặc đăng ký với cơ quan quản lý, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tùy quy mô hệ thống. Để người dân tuân thủ điều này, tháng trước, EVN đề nghị bổ sung chế tài xử phạt tổ chức, cá nhân lắp đặt nhưng không thông báo hoặc đăng ký. Đề xuất này khiến nhiều người băn khoăn hệ thống chỉ dùng cho hộ gia đình, nội bộ doanh nghiệp và không bán điện vẫn phải báo cáo.

Quy hoạch điện VIII điều chỉnh nêu rõ mục tiêu đến năm 2030 có 50% hộ gia đình Việt Nam (14 triệu hộ) lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Tại họp báo thường kỳ ngày 8/10, Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định nhà điều hành muốn phát triển loại nguồn điện này và không gây khó dễ cho người dân khi họ lắp đặt.

Ông cho biết quy định thông báo khi người dân lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng để cơ quan quản lý, ngành điện nắm thông tin, công suất hệ thống, từ đó đảm bảo kế hoạch cung ứng hợp lý. Song, ông cho rằng các cơ quan liên quan cần tư vấn để người dân hiểu, thủ tục đăng ký hay thông báo cần đơn giản, thực hiện trực tuyến.

Ngoài thủ tục lắp đặt, tại dự thảo nghị định, Bộ Công Thương cũng đề xuất tăng tỷ lệ mua bán điện dư thừa tối đa từ 20% lên 50%. Việc này nhằm khuyến khích phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Giá mua điện được tính theo giá thị trường bình quân của năm trước do đơn vị vận hành thị trường công bố, nhưng không vượt quá trần của điện mặt trời mặt đất.

Với hệ thống lắp trên công trình là tài sản công (trụ sở bộ, ngành, cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập, nhà ở công vụ...) Bộ đề xuất hai phương án. Một là, không được bán sản lượng điện dư. Phương án 2, được phép bán điện dư nhưng phải theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Hiện cả nước có khoảng 103.000 dự án điện mặt trời mái nhà, tổng công suất lắp đặt hơn 9.500 MW.

Phương Dung