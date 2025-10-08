'Không làm khó người dân lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng'

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định cơ quan quản lý không có lý do làm khó người dân lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu thụ.

Quan điểm này được ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Công Thương nêu tại họp báo, chiều 8/10. Ông Tân cho biết ngành Công Thương muốn phát triển điện mặt trời mái nhà tự dùng, nên "không có lý gì gây khó dễ".

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Việt Nam đặt mục tiêu đến 2030, 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu.

Thực tế, theo Nghị định 58, hộ gia đình, doanh nghiệp lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng cần thông báo hoặc đăng ký với cơ quan quản lý, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tùy thuộc quy mô hệ thống.

Để người dân tuân thủ điều này, tháng trước, EVN đề nghị bổ sung chế tài xử phạt tổ chức, cá nhân lắp đặt nhưng không thông báo hoặc đăng ký. Đề xuất này khiến nhiều người băn khoăn hệ thống chỉ dùng cho hộ gia đình, nội bộ doanh nghiệp và không bán điện vẫn phải báo cáo.

Theo Thứ trưởng Tân, quy định lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng cần thông báo để ngành điện nắm bắt thông tin, công suất hệ thống, từ đó đảm bảo kế hoạch cung ứng hợp lý.

Song, ông cho rằng các cơ quan liên quan cần tư vấn để người dân hiểu, thủ tục đăng ký hay thông báo cần đơn giản, thực hiện trực tuyến. Hiện Bộ Công Thương giao Cục Điện lực rà soát quy định để đơn giản thủ tục này.

Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân. Ảnh: VGP

Bổ sung thêm, Phó cục trưởng Cục Điện lực Bùi Quốc Hùng cho biết khi lắp điện mặt trời mái nhà, chỉ số ít hộ dân ở vùng núi không thể đấu lưới vào hệ thống điện quốc gia. Do sử dụng độc lập nên những hộ này không phải đăng ký, thông báo.

Còn lại, phần lớn khách hàng lắp đặt loại năng lượng này vẫn cần dùng lưới điện quốc gia, gồm mua điện của EVN cho nhu cầu sinh hoạt. Tức là, vào thời điểm không có điện mặt trời, họ vẫn phải sử dụng điện của EVN. Do đó, những hộ này phải thông báo để cơ quan chức năng biết về nhu cầu sử dụng, đảm bảo đáp ứng cân bằng cung - cầu phù hợp.

"Nếu người lắp điện mặt trời mái nhà không đăng ký mà muốn sử dụng điện lưới của EVN, đơn vị cung cấp không thể đáp ứng ngay", ông nói thêm.

Hiện cả nước có khoảng 103.000 dự án điện mặt trời mái nhà, tổng công suất lắp đặt hơn 9.500 MW.

Liên quan tới vụ bà Chu Thanh Huyền - vợ cầu thủ Quang Hải - bị "tố" bán mỹ phẩm online, xuất hóa đơn chứng từ nguồn gốc không rõ ràng, ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, cho biết "vụ việc tương đối phức tạp, có một số dấu hiệu liên quan tới hình sự".

Ông Tuấn cho biết lực lượng quản lý thị trường đã hướng dẫn nguyên đơn chuyển đơn tố cáo tới cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý.

Nói thêm về kiểm soát hàng hóa trên kênh thương mại điện tử, bà Nguyễn Thị Minh Huyền, Phó cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, cho biết từ đầu năm, nhà điều hành đã gỡ bỏ 44.000 sản phẩm vi phạm và 2.000 gian hàng trên các sàn online. Những sản phẩm bị gỡ bỏ chủ yếu là các nhóm hàng dễ phát sinh gian lận thương mại, buôn lậu như gia dụng, thời trang, giày dép...

Bộ Công Thương đang hoàn thiện dự thảo Luật Thương mại điện tử (sửa đổi), dự kiến trình Quốc hội thông qua trong kỳ họp tháng 10. Một trong những nội dung trọng tâm của dự thảo là kiểm soát hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử. Dự thảo bổ sung quy định định danh người bán thông qua mã định danh để truy xuất nguồn gốc, kiểm soát luồng hàng hóa, giúp ngăn chặn hiệu quả hơn các hành vi gian lận thương mại.

Phương Dung