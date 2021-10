Đề xuất dùng ngân sách thanh toán tất cả chi phí điều trị F0

Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép sử dụng ngân sách nhà nước thanh toán toàn bộ chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân Covid-19.

Chiều 22/10, báo cáo trước Quốc hội về công tác quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói việc điều trị cho bệnh nhân Covid-19 gồm chi phí chữa bệnh Covid-19 và các bệnh nền khác.

Theo ông Long, hiện nay việc thanh toán khám chữa bệnh BHYT với bệnh nhân Covid-19 gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân do không thể bóc tách chi phí điều trị bệnh Covid-19 (do ngân sách nhà nước chi trả) và điều trị bệnh nền, các bệnh khác (do quỹ bảo hiểm chi trả). Nhiều trường hợp bệnh nhân đã tử vong hoặc không liên hệ được với người nhà, nên không thể thanh toán chi phí đồng chi trả.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội

Đến cuối năm 2020, cả nước có gần 88 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ gần 91% dân số. Trong đó, ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng trên 51 triệu người, chiếm 58%. Cả nước có hơn 2.600 cơ sở khám chữa bệnh BHYT. Tổng thu quỹ BHYT lớn hơn tổng chi trên 5.000 tỷ đồng; dự kiến kết dư quỹ bảo hiểm y tế lũy kết đến cuối năm 2020 là gần 33.000 tỷ đồng.

Năm 2020, có hơn 167 triệu lượt khám chữa bệnh, giảm hơn 10% so với năm 2019. Tuy nhiên, chi phí khám chữa bệnh BHYT chỉ giảm khoảng 2% so với năm trước.

Theo ông Long, nguyên nhân chi phí khám chữa bệnh BHYT không giảm tương ứng với số lượt bởi thời gian điều trị nội trú kéo dài do nhiều nơi bị phong tỏa, không chuyển được bệnh nhân giữa các tuyến. Dịch Covid-19 khiến người dân chỉ nhập viện khi tình trạng diễn biến nặng, dẫn đến điều trị phức tạp, tốn kém hơn...

Thời gian qua, chất lượng và năng lực y tế đã được nâng lên, thể hiện vai trò quan trọng trong giám sát, xét nghiệm, cách ly, tiêm chủng, điều trị F0 tại nhà. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số cơ sở thiếu kinh phí khám chữa bệnh BHYT vào các tháng cuối năm, nhưng việc điều chỉnh dự toán còn chậm.

Thẩm tra báo cáo nêu trên, Ủy ban Xã hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp giải quyết dứt điểm vướng mắc trong quá trình thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT; trong đó quan tâm đến việc thanh toán chi phí khám, điều trị cho người bệnh mắc Covid-19.

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế từ tháng 4/2021, ngân sách nhà nước sẽ chi trả chi phí khám, chữa bệnh do Covid-19, gồm tiền khám bệnh, tiền giường, dịch vụ kỹ thuật, thuốc,... Quỹ BHYT thanh toán phần chi phí khám chữa bệnh các bệnh khác. Bệnh nhân Covid-19 phải tự chi trả hoặc cùng chi trả các chi phí ngoài phạm vi được hưởng BHYT.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 877.537 ca nhiễm Covid-19. Đợt dịch thứ 4, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 872.811 ca, trong đó có 795.307 người đã được công bố khỏi bệnh.

Hoàng Thùy - Viết Tuân