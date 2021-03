Đề xuất đầu tư 15 dự án giao thông trọng điểm

TP HCM15 dự án giao thông, 6 chương trình đầu tư công tổng vốn hơn 100.0​00 tỷ đồng được kiến nghị lập đề xuất chủ trương đầu tư năm 2021 để chủ động thực hiện những năm tới.

Kiến nghị được Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Trần Quang Lâm đưa ra tại Hội nghị duyệt kế hoạch công tác năm 2021 của sở, dưới chủ trì của Phó chủ tịch UBND TP HCM Lê Hòa Bình, ngày 8/3. Thủ tục lập đề xuất chủ trương đầu tư những dự án, chương trình nói trên cần hơn 26 tỷ đồng.

Trong số dự án này, hai công trình có tổng mức đầu tư lớn nhất là đường trên cao Số 1 (từ nút giao Cộng Hòa, quận Tân Bình đến đường Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh), vốn 17.500 tỷ đồng; Số 5 (từ nút giao trạm 2, TP Thủ Đức đến ngã tư An Sương, quận 12), mức đầu tư 15.400 tỷ đồng.

Phương án kiến trúc cầu Cần Giờ được chọn hồi tháng 4/2019. Ảnh:Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM.

Kế đến là cầu Cần Giờ (nối huyện Cần Giờ và Nhà Bè), vốn gần 10.000 tỷ đồng; cầu Thủ Thiêm 4 (nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm qua quận 7), 5.300 tỷ đồng; đoạn vành đai 2 từ quốc lộ 1 đến đường Nguyễn Văn Linh (quận 8, Bình Tân và huyện Bình Chánh), tổng vốn hơn 9.200 tỷ đồng; mở rộng quốc lộ 13 từ ngã tư Bình Phước đến cầu Bình Triệu (TP Thủ Đức), gần 10.000 tỷ đồng.

Sở Giao thông Vận tải cũng kiến nghị lập đề xuất chủ trương đầu tư hoàn thiện đoạn vành đai phía Đông từ cầu Phú Mỹ đến nút giao Mỹ Thủy, vốn hơn 1.200 tỷ đồng; đoạn từ nút giao Mỹ Thủy đến nút giao Nguyễn Duy Trinh - vành đai 2 (TP Thủ Đức), hơn 1.000 tỷ đồng; dự án kết nối Metro Số 1 và 2 tại ga Bến Thành (quận 1), vốn gần 2.100 tỷ đồng.

Một số dự án khác cũng được đề xuất như xây cụm cảng trung chuyển - ICD (TP Thủ Đức); bến xe Miền Tây mới; bến xe hàng; trục đường Bắc - Nam (đoạn Nguyễn Văn Linh - cầu Bà Chiêm); cầu Bình Quới, cầu Bình Quới - Rạch Chiếc.

Theo Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, 15 dự án này đều "trọng điểm, cấp bách", cần ưu tiên bố trí vốn để đẩy nhanh công tác chuẩn bị. Việc sớm đầu tư giúp tăng kết nối giữa các khu vực và góp phần phát triển kinh tế, xã hội thành phố cùng các tỉnh lân cận. Vốn đầu tư các công trình dự tính sử dụng hơn 32.000 tỷ đồng từ ngân sách, còn lại bằng các hình thức như đối tác công tư (PPP), vốn khác... Riêng 6 chương trình đầu tư công, tổng đầu tư gần 4.300 tỷ đồng.

Cùng với đề xuất lập chủ trương đầu tư các dự án, Sở Giao thông Vận tải cho biết sẽ phối hợp các bên đẩy nhanh dự án trọng điểm đang triển khai như Metro Số 1, Số 2, vành đai 2, mở rộng xa lộ Hà Nội, cầu Thủ Thiêm 2, nút giao Mỹ Thuỷ, các công trình quanh sân bay Tân Sơn Nhất... Đồng thời Sở đề ra 9 đầu việc tập trung thực hiện trong năm 2021 như đầu tư phát triển hạ tầng; vận tải hành khách, hàng hoá; quản lý, khai thác hạ tầng; ứng dụng công nghệ thông tin...

Phó chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoà Bình phát biểu tại hội nghị, sáng 8/3. Ảnh: Gia Minh.

Phó chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoà Bình cơ bản thống nhất các chương trình, nhiệm vụ năm 2021 của ngành giao thông. Tuy nhiên ông đề nghị cần lên chiến lược chi tiết, thể hiện những nhiệm vụ trọng tâm 5 năm tới. Trong đó sở cần tập trung cho giao thông khu nội đô, kết nối liên vùng và các đường vành đai.

Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị nghiên cứu cốt nền đường giao thông gắn quy hoạch đô thị do việc này liên quan lập quy hoạch điều chỉnh TP HCM, theo kế hoạch thông qua năm 2022. Do đó ngành giao thông cần có đánh giá để góp ý cụ thể cho từng khu vực phù hợp. Ngoài ra, Phó chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị nghiên cứu chuyển đổi xe chở rác dân lập hiện nay để văn minh, an toàn và phù hợp với đặc thù các đường tại TP HCM.

Gia Minh