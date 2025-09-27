Đề xuất khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi, người nghèo từ 2026

Bộ Y tế đề xuất khám sức khỏe định kỳ miễn phí mỗi năm một lần cho người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo và cận nghèo từ năm 2026, với kinh phí khoảng 6.000 tỷ mỗi năm.

Đề xuất là một phần trong dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế, chính sách đột phá nhằm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, do Bộ Y tế chủ trì xây dựng và vừa được Bộ Tư pháp công bố hồ sơ thẩm định. Chính phủ dự kiến trình Quốc hội xem xét và thông qua dự thảo tại kỳ họp thứ 10, vào tháng 10 tới.

Theo dự thảo, các nhóm ưu tiên trong giai đoạn đầu còn bao gồm người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân sinh sống tại các vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo. Đây là bước đi cụ thể hóa Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, ban hành ngày 9/9, với mục tiêu để toàn dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí, tiến tới miễn viện phí cơ bản vào năm 2030.

Người già sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí. Ảnh: Quỳnh Trần

Lý giải thêm về chính sách này vào ngày 16/9, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết mục tiêu không phải là "miễn phí tuyệt đối" mà là giảm tối đa phần chi phí người dân phải đồng chi trả, tăng độ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT), qua đó giảm tỷ lệ tử vong do phát hiện bệnh muộn. "Chính sách hướng tới một hệ thống y tế công bằng, hiệu quả, bền vững và không ai bị bỏ lại phía sau", bà Lan nói.

Theo định hướng này, Nhà nước và Quỹ BHYT sẽ chi trả các dịch vụ y tế cơ bản, thiết yếu, trước hết áp dụng cho nhóm chính sách, người yếu thế. Với dịch vụ y tế theo yêu cầu, vượt mức cơ bản thì người bệnh vẫn phải chi trả một phần để nâng cao ý thức sử dụng dịch vụ hợp lý, tiết kiệm chi phí. Một số dịch vụ phòng bệnh, quản lý bệnh mạn tính, khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc theo yêu cầu tại cấp khám chữa bệnh ban đầu cũng sẽ được ngân sách và Quỹ BHYT chi trả.

Bên cạnh khám sức khỏe định kỳ, dự thảo cũng đề xuất các chính sách an sinh khác. Cụ thể, từ năm 2027, người thuộc hộ cận nghèo và người từ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội sẽ được tăng mức hưởng BHYT từ 95% lên 100%. Dự thảo cũng cho phép thí điểm các gói BHYT bổ sung đa dạng hơn theo nhu cầu người dân.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ y tế, dự thảo đề nghị từ năm 2026, bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng và dược sĩ sẽ được xếp lương khởi điểm từ bậc 2. Đồng thời, nâng phụ cấp ưu đãi nghề cho nhân viên y tế tại trạm y tế xã, y tế dự phòng và các chuyên khoa đặc thù như tâm thần, pháp y, hồi sức cấp cứu. Tổng kinh phí cho chính sách đãi ngộ này ước tính khoảng 4.481 tỷ đồng.

Lê Nga