Đề xuất cho trẻ mầm non TP HCM đi học từ tháng 2/2022

Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM đề xuất cho trẻ mầm non đến trường trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh từ tháng 2/2022.

Kế hoạch trên được Sở Giáo dục và Đào tạo trình Thường trực UBND TP HCM hôm 28/12. Dự kiến ngày kết thúc năm học cho bậc mầm non là 29/7.

Trước đó, giáo viên, nhân viên các trường mầm non sẽ tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn. Trường học sẽ vệ sinh khử khuẩn, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất đón trẻ.

Trong thời gian trẻ chưa đi học, nhà trường phối hợp với phụ huynh nắm bắt tình hình sức khoẻ, chia sẻ các kỹ năng, kiến thức giáo dục trẻ.

Trẻ đi học tại trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ, quận Gò Vấp, TP HCM trước khi có dịch bệnh. Ảnh: Mạnh Tùng

Từ đầu năm học đến nay, trẻ mầm non tại TP HCM chưa đến trường và tham gia bất kỳ hoạt động học tập nào bởi ảnh hưởng của Covid-19. Trong kế hoạch khung năm học của Thành phố hồi tháng 8, trẻ mầm non chưa được nhắc đến, do dịch bệnh khi đó phức tạp.

Năm nay, TP HCM có hơn 1.360 trường mầm non, trong đó khối công lập có 472 trường. Ngoài ra, thành phố có hơn 1.800 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục. Tổng số trẻ bậc học này là hơn 355.000.

Từ đầu năm đến nay, nhiều trường mầm non tư thục đóng cửa. Ở đợt dịch thứ tư này, hệ thống trường mầm non đã có gần 8 tháng dừng hoạt động, không có nguồn thu, dẫn đến nhiều khó khăn, không thể trả lương cho giáo viên, thầy cô phải kiếm sống bằng nghề khác.

Sáng nay, UBND TP HCM chấp thuận cho học sinh các khối 7, 8, 10, 11 học trực tiếp trở lại từ 4/1 cùng khối 9 và 12. Học sinh bậc mầm non và tiểu học vẫn chưa đến trường.