Đề xuất cá nhân, hộ kinh doanh được giảm 2% lãi suất khi vay vốn xanh

Cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân được giảm 2% khi vay vốn thực hiện dự án xanh qua quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, thay vì ngân hàng.

Bộ Tài chính lấy ý kiến dự thảo nghị định về hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân, cá nhân, hộ kinh doanh để thực hiện dự án xanh, tuần hoàn, áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường - xã hội và quản trị (ESG).

Theo đó, nhóm trên được giảm lãi suất 2% khi vay vốn qua các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách như Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bảo vệ môi trường Việt Nam, Hỗ trợ nông dân Việt Nam và các quỹ khác tại trung ương và địa phương.

Khoản hỗ trợ lãi suất được trích từ nguồn đầu tư công thuộc ngân sách trung ương hoặc địa phương.

Để được hỗ trợ, dự án cần đáp ứng các tiêu chí xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn ESG theo quy định. Các dự án đủ điều kiện sẽ được công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Khâu thu hoạch trong mô hình thí điểm trồng lúa giảm phát thải tại Cần Thơ, ngày 8/7/2024. Ảnh: An Bình

Đầu tháng 7, danh mục phân loại xanh (green taxonomy) đã được Thủ tướng ký ban hành, với 45 dự án thuộc 7 nhóm ngành năng lượng, giao thông, xây dựng, nông nghiệp, công nghiệp, và dịch vụ môi trường.

Về các tiêu chí về tuần hoàn và khung ESG, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trình Thủ tướng ban hành quyết định hướng dẫn xác nhận dự án trong năm nay.

Dự thảo này nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, hướng tới đẩy mạnh và đa dạng hóa nguồn vốn cho khối này thực hiện dự án xanh. Việc triển khai được rút kinh nghiệm từ thực tiễn hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp trước đó.

Ví dụ, năm 2022, Chính phủ đưa ra gói hỗ trợ lãi suất 40.000 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước, nhằm giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, việc hỗ trợ lãi suất được thực hiện qua kênh ngân hàng thương mại, chỉ giải ngân được hơn 3%.

Thêm vào đó, thời gian áp dụng chính sách chỉ trong hai năm (2022-2023), và hộ gia đình không đăng ký kinh doanh không thuộc diện được hỗ trợ.

Do đó, trong dự thảo lần này, thời gian áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất được tính từ thời điểm giải ngân đến khi khách hàng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi vay theo thỏa thuận với bên cho vay.

Việc hỗ trợ lãi suất chỉ ngưng khi khoản nợ vay bị quá hạn hoặc dự án không còn thuộc danh sách xanh, tuần hoàn hay ESG như công bố.

Thủy Trương