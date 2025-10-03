Đề xuất áp thuế thu nhập 0,1% trên giá chuyển nhượng vàng miếng

Bộ Tài chính thống nhất với Ngân hàng Nhà nước đề xuất thu thuế giao dịch chuyển nhượng vàng miếng ở mức 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần.

Tại Nghị quyết 278, Chính phủ giao Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu quy định thu nhập từ hoạt động giao dịch mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân. Việc này để nâng cao tính minh bạch của thị trường, hạn chế đầu cơ vàng.

Tại họp báo ngày 3/10, ông Lưu Đức Huy, Phó cục trưởng Chính sách thuế và phí, lệ phí (Bộ Tài chính), cho biết Bộ Tài chính thống nhất với Ngân hàng Nhà nước, trình Chính phủ đưa vào dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân để xem xét thu thuế với giao dịch chuyển nhượng vàng miếng.

"Mức đề xuất ban đầu là thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần", ông Huy nói, thêm rằng chính sách này dự kiến không áp dụng với vàng nguyên liệu, trang sức mỹ nghệ. Việc áp dụng cụ thể sẽ được trình Quốc hội giao cho Chính phủ quy định.

Ông Huy dẫn quy định hiện hành cho biết cá nhân không được phép kinh doanh vàng miếng bởi đây là hoạt động có điều kiện, phải được Ngân hàng Nhà nước cấp phép. Do đó, nhà điều hành coi giao dịch chuyển nhượng vàng là "một khoản thu nhập khác", thay vì là thu nhập từ hoạt động kinh doanh của cá nhân để áp thuế.

Chính sách thuế hiện hành với vàng rất rộng, liên quan đến các loại vàng khác nhau. Chẳng hạn, thuế nhập khẩu vàng miếng đang áp dụng mức 0%. Hay quy định về thuế xuất khẩu vàng trang sức mỹ nghệ dự kiến ban hành trong vài ngày tới, với mức thuế suất 0%...

Yêu cầu áp thuế với giao dịch mua bán vàng được Chính phủ đưa ra trong bối cảnh giá vàng biến động liên tục trong thời gian qua. Gần đây, giá vàng miếng SJC có thời điểm được các thương hiệu bán vượt mức kỷ lục 135 triệu đồng một lượng, cao hơn thế giới khoảng 20 triệu đồng.

Thực tế, thuế là công cụ hữu hiệu điều tiết thị trường nhưng chưa từng được áp dụng với vàng ở Việt Nam. Giới chuyên môn cho rằng việc đánh thuế vàng có thể mang lại nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, đồng thời lập lại sự công bằng với các kênh đầu tư khác như chứng khoán - bất động sản. Phương sách này cũng giúp để chống "vàng hóa" nền kinh tế, bởi người mua vàng sẽ phải tính toán thời gian nắm giữ, tiên liệu lời lỗ dựa trên sự biến động của giá thế giới, trong nước và mức thuế phải nộp.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu xử lý nghiêm thao túng, găm hàng đẩy giá trên thị trường vàng. Từ 9/9, Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ Công Thương, Tài chính, Công an và Ngân hàng Nhà nước thành lập Đoàn thanh tra việc chấp hành chính sách của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp về kinh doanh vàng, phòng, chống rửa tiền, lập, sử dụng hóa đơn, chứng từ và các vấn đề khác liên quan.

Phương Dung