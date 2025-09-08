Thủ tướng: Xử lý nghiêm thao túng, găm hàng gây bất ổn thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu tăng thanh, kiểm tra để phát hiện, xử nghiêm hành vi thao túng, găm hàng đẩy giá, kinh doanh trái phép gây bất ổn thị trường vàng.

Tại Công điện 159 ngày 7/9 về điều hành chính sách tài khóa - tiền tệ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới và trong nước, sớm thực hiện các giải pháp, công cụ cần thiết. Việc này nhằm bình ổn thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá quốc tế và trong nước, không để tác động tiêu cực đến thị trường tiền tệ (tỷ giá, lãi suất, ngoại hối) và kinh tế vĩ mô.

Cơ quan này phải tăng thanh, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm, nhất là hành vi thao túng, găm hàng đẩy giá, kinh doanh trái phép... gây bất ổn thị trường vàng, theo công điện.

Vàng miếng tại trụ sở SJC ở quận 3, tháng 3/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Chỉ đạo của Thủ tướng đưa ra trong bối cảnh giá vàng đi lên liên tục trong hơn hai tuần qua. Sáng nay, vàng miếng SJC được các thương hiệu báo giá ở mức 135,1 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 300.000 đồng so với cuối tuần trước. Tuy nhiên, mức này vẫn cao hơn thế giới khoảng 20 triệu đồng một lượng.

Tại phiên họp Chính phủ cuối tuần trước, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thái Sơn lý giải đợt tăng giá do vàng thế giới leo thang. Đồng thời, kỳ vọng và tâm lý của thị trường rằng giá kim loại quý tăng tiếp khiến nhu cầu mua của người dân tăng rất cao. Nguyên nhân nữa được chỉ ra là nguồn cung trong nước khan hiếm do Ngân hàng Nhà nước dừng bán vàng miếng SJC ra thị trường trong bối cảnh chuyển đổi cơ chế quản lý mới.

Ngoài giá vàng, lạm phát cơ bản duy trì trên 3% trong nhiều tháng, tín dụng tăng trưởng cao, tỷ giá biến động cũng đặt ra sức ép lớn trong điều hành chính sách của cơ quan quản lý ngành ngân hàng.

Tại công điện, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành chính sách tiền tệ chủ động. Chính sách tiền tệ phải đồng bộ với tài khóa và các chính sách vĩ mô nhằm ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Cơ quan quản lý ngành ngân hàng phải chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, đơn giản thủ tục, tăng chuyển đổi số... để có dư địa giảm mặt bằng lãi suất cho vay, đồng thời hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Họ được giao triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng cho vay nhà ở xã hội, đầu tư hạ tầng, công nghệ số, hỗ trợ liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao.

Bên cạnh đó, ngành ngân hàng cần xử lý nợ xấu, kiểm soát chặt dòng vốn tín dụng với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, xử nghiêm các vi phạm trong hoạt động ngân hàng như thao túng, sở hữu chéo, cấp tín dụng cho các doanh nghiệp "sân sau"... Toàn hệ thống hoàn thiện chuyển đổi số để kiểm soát rủi ro, dòng tiền vào, ra ngân hàng bằng công nghệ ngay trong quý IV.

Thủ tướng cũng nhắc lại yêu cầu về xây dựng lộ trình và thí điểm bỏ biện pháp giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng (room tín dụng) để thực hiện từ 2026, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, quản lý chặt thị trường ngoại hối và ổn định giá trị đồng Việt Nam.

Phương Dung