Để trẻ em đu bám ở cửa, tài xế xe bị phạt 6 triệu đồng

Lào CaiLái xe để hai bé gái đu người ra khỏi cửa sổ khi xe đang di chuyển đã bị CSGT xử phạt hai lỗi.

Để trẻ con thò người qua cửa sổ xe bị phạt thế nào? Video: CTV

Vụ việc lái xe tại Lào Cai để hai bé gái đu người ra khỏi cửa sổ khi đang di chuyển trên đường đèo dốc những ngày gần đây khiến dư luận đặt ra câu hỏi liệu mức phạt cho hành vi này sẽ như thế nào, đơn thuần là không thắt dây an toàn hay còn lỗi nào khác.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng chức năng địa phương đã triệu tập tài xế để xử phạt. Theo đó, lái xe bị phạt hai lỗi 800.000-1.000.000 đồng cho lỗi không thắt dây an toàn và 4-6 triệu đối với hành vi du bám cửa xe, đồng thời trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Đường đèo dốc tại các tỉnh vùng cao như Lào Cai có nhiều khúc cua tay áo và độ dốc lớn. Khi xe di chuyển qua các khúc cua, lực quán tính sẽ đẩy người trong xe về phía ngược lại. Trẻ em với lực tay yếu sẽ không thể chống lại lực ly tâm khi xe vào cua gắt. Chỉ cần một cú đánh lái đột ngột hoặc xe vấp phải ổ gà, trẻ rất dễ bị văng ra khỏi cửa sổ. Nguy hiểm hơn nữa, trẻ có nguy cơ va chạm trực tiếp với xe khác, cành cây ven đường hoặc các biển báo giao thông.

Tại Việt Nam, nhiều phụ huynh khi lái xe có thói quen nuông chiều con trẻ bằng cách để trẻ tự do đứng, nằm trong xe, thò đầu ra ngoài cửa sổ trời, thậm chí ngồi hẳn lên nóc xe, đu bám ra ngoài như tình huống phía trên. Những hành động này đều tiềm ẩn rủi ro lớn, vì chỉ một cú phanh cũng có thể khiến các em lao về phía trước.

Nguyên Vũ