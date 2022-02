Đề nghị đãi ngộ xứng đáng cho công an bán chuyên trách

Tại hội thảo xin ý kiến vào dự án Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở ngày 11/2, Thiếu tướng Đặng Sỹ Lộc, Phó giám đốc Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng), nêu vấn đề cần đầu tư vật chất, phương tiện cho công an bán chuyên trách (công an viên), bảo vệ dân phố, dân phòng...

"Đây là lực lượng tham gia cùng công an chính quy bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, cần có chính sách đãi ngộ xứng đáng để họ yên tâm làm việc", ông Lộc nói.

Thiếu tướng Đặng Sỹ Lộc, Phó giám đốc Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng). Ảnh: Dũng Hiếu

Theo ông Phạm Văn Mạnh, Chủ tịch xã An Tường, huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc), công an xã có 10 người, trong đó 4 công an chính quy và 7 công an viên. Lực lượng chính quy hưởng lương theo ngân sách nhà nước, còn công an viên hưởng phụ cấp khoảng 1,3 triệu đồng mỗi tháng, không có chế độ bảo hiểm xã hội và đa phần làm kiêm nhiệm.

Trung tá Hoàng Anh Tuấn, trưởng công an xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội) thông tin thêm, lực lượng công an bán chuyên trách ở xã Thủy Tiên hiện chỉ nhận được mức phụ cấp khoảng 1 triệu đồng, khiến "họ giảm động lực cống hiến, phấn đấu". Ông Tuấn kiến nghị sớm có Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở để giải quyết vấn đề này.