Dễ hụt hơi khi mua nhà trả góp ở Mỹ

Thời gian góp tiền mua nhà ở Mỹ lâu, chi phí sinh hoạt và thuế cao, nếu công việc không ổn định sẽ dễ bị hụt hơi.

Sau bài viết Người trẻ Mỹ tự mua nhà bằng cách nào? nhiều độc giả Antonio Pham chia sẻ dân Mỹ được hỗ trợ trả góp mua nhà nhưng thời gian trả lâu và hàng tháng phải chi nhiều tiền cho sinh hoạt:

Đa phần dân lao động với mức lương từ 12-15 USD/ giờ. Tiền thuế, ăn uống, sinh hoạt đôi khi không dư đồng nào. Muốn thu nhập 50-70 nghìn USD một năm thì phải có bằng đại học.

Trả tiền mua nhà đường dài dễ hụt hơi vì thuế đất 1% năm, tiền lặt vặt, rác, nước sinh hoạt, cống, sưởi, bảo hiểm... tối thiểu 500 USD mỗi tháng và phải tốn thêm tiền bảo dưỡng nhà do bằng gỗ. Vì thế chỉ là ưu điểm với những ai đủ điều kiện chịu được 30% thu nhập hàng tháng để trả tiền mua nhà. Nhưng lại là nhược điểm so với người dân các nước khác. Chẳng hạn như ở ta, vì ở Tây không có nhà giá từ 500 triệu đến 4-5 tỷ do họ không cho xây nhà liền kề, nhà ống.

Độc giả Duong chia sẻ:

So sánh thì hơi khập khiễng nhưng nói chung là tôi đồng tình với tác giả là mua nhà ở Mỹ là độc lập tài chính và ý thức mua nhà được hình thành khá sớm. Tôi đã thấy trẻ lớp 5 ở Mỹ được dạy sau này đi làm sẽ trả thuế bao nhiêu, dành bao nhiêu cho mua xe, bao nhiêu cho mua nhà và bao nhiêu cho du lịch.

Bên cạnh đó văn hóa mua nhà giúp cho hệ thống thị trường bất động sản trở nên sôi động và minh bạch. Ngoài ra yếu tố giao thông thuận lợi cũng giúp ích rất nhiều cho việc mở rộng thị trường tránh gây nên tình trạng nghẽn cổ chai.

Còn so sánh nhà với thu nhập thì khá là khập khiễng. Tôi đồng ý là nhà ở mức phổ thông và bình dân tại Mỹ rẻ hơn so với Việt Nam, nhưng so tỉ lệ giá trên thu nhập chắc không khác nhau đến mức một trời một vực.

Ở Mỹ mọi người dân đều phải trả thuế rất nhiều, từ thuế thành phố tới thuế tiểu bang và thuế liên bang. Mọi khoản thu nhập và mua sắm, dù là một đôla cũng phải trả thuế. Thuế thu nhập cá nhân rất cao. Như tôi thu nhập mới thoát nghèo, nuôi bốn miệng ăn vẫn phải trả mức thuế hữu nghị cho liên bang là 21% đó thôi. Chả còn lại gì sau cơn mưa nước mắt đâu.

Độc giả Bo chia sẻ hậu quả nếu không chi trả được tiền mua nhà:

Thêm một ít về chuyện mua nhà ở Mỹ. Khi mượn tiền mua nhà, nhà băng sẽ xét về thu nhập và sự ổn định ít nhất là 3 năm, xét về tiền dư hàng tháng, quan trọng nhất là xét điểm tín dụng (credit score). Điểm tín dụng thấp thì phần trăm lãi cao hơn. Nếu không có điểm thì có thể nhà băng sẽ từ chối cho vay.



Trước khi bị nhà băng tịch thu nhà để thế nợ (foreclosure), chủ nhà sẽ chủ động bán nhà trả nợ nhà băng để tránh bị kéo nhà. Vì bị "foreclosure" có nghĩa là điểm tín dụng sẽ xuống thấp và trong tương lai rất khó khăn để nâng lên.

Nếu bị kéo nhà để trả nợ, thì nhà băng sẽ dựa vào appraisal (định giá) của công ty thứ 3 để trừ nợ. Thực tế appraisal nhà đang ở sẽ thấp. Thêm nữa, nợ nhà băng 80% giá trị nhà trong 15 năm hoặc 30 năm, thông thường khi trả hết nợ sẽ phải trả từ 2 đến 2,5 lần số tiền mượn. Vì thế định giá sẽ có lợi phía nhà băng.

Chủ nhà biết khi bán nhà sẽ tốn 9% giá trị bán cho môi giới, giấy tờ và thuế, có thể sẽ không đủ để trả nhà băng và có dư, kết quả là chủ nhà để nhà băng thu hồi nhà và coi như phá sản.

Hữu Nghị tổng hợp