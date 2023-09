Để điện thoại trong túi quần có gây vô sinh?

Thường xuyên để điện thoại trong túi quần có ảnh hưởng đến khả năng tình dục và chức năng sinh sản không? (Nam, 29 tuổi, Hà Giang).

Trả lời:

Hiện, chưa có bằng chứng khoa học cho thấy sóng Wi-fi, sóng điện thoại ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Khoa học chưa có nghiên cứu nào khẳng định điện thoại gây ảnh hưởng đến cương dương cũng như chức năng hoạt động tình dục của nam giới nói chung. Tuy nhiên, điện thoại có ảnh hưởng nhiều đến sự di động, hình dạng của tinh trùng.

Thực chất, điện thoại có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản nam thông qua việc tạo ra nhiệt. Nam giới tiếp xúc với nhiệt độ cao có thể dẫn đến dị dạng tinh trùng. Để điện thoại di động trong túi quần có thể làm tăng nhiệt độ tinh hoàn do tiếp xúc gần, tác động tiêu cực đến khả năng sinh sản của nam giới.

Do đó, việc tiếp xúc, phơi nhiễm nhiều với sóng điện thoại di động sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng sinh sản nhiều hơn là khả năng tình dục. Sử dụng điện thoại như vật bất ly thân sẽ dẫn đến rối loạn nhịp sinh học, đặc biệt là chất lượng giấc ngủ.

Một nghiên cứu trên tạp chí Fertility and Sterility của Hội Y học sinh sản Mỹ, cho thấy nam giới sử dụng điện thoại di động hơn 4 giờ mỗi ngày có số lượng tinh trùng thấp và giảm độ di động tinh trùng hơn so với những người ít sử dụng điện thoại. Tuy nhiên, nghiên cứu này bị cho là không đủ tin cậy do cỡ mẫu nhỏ và thực tế là thiếu các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới, như hút thuốc, uống rượu và béo phì.

Trường hợp suy giảm chức năng tình dục có thể do thói quen, môi trường, chất lượng cuộc tình. Để tìm ra nguyên nhân và phương pháp điều trị đúng, bạn nên đi khám để được đánh giá tổng quát về sức khỏe sinh lý.

Bác sĩ Phan Chí Thành

Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương