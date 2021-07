Đề cử nhân sự để Quốc hội bầu Thủ tướng

Gần 4 tháng trước, khi đang làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ông Phạm Minh Chính được Quốc hội khóa XIV bầu giữ chức Thủ tướng, thay ông Nguyễn Xuân Phúc đã được bầu làm Chủ tịch nước.

Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao thời điểm đó là để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ sau Đại hội Đảng XIII.

Còn lần này, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, bầu hoặc phê chuẩn chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước theo quy định về tổ chức bộ máy. Chủ tịch nước, Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán nhà nước..., đều theo nhiệm kỳ của Quốc hội (5 năm) nên khi bắt đầu một nhiệm kỳ mới, các đại biểu sẽ bầu hoặc phê chuẩn chức danh lãnh đạo của các cơ quan này.

Ông Phạm Minh Chính 63 tuổi; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Kỹ sư Xây dựng; quê ở xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khóa XII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, ông theo học Đại học Xây dựng Bucarest-Rumani, Khoa Xây dựng dân dụng-công nghiệp, chuyên ngành kết cấu thép. Năm 1982 đến 1984, ông được bầu làm Bí thư Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn Rumani và Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại nước Cộng hòa Rumani.

Trở về nước, ông làm cán bộ Tình báo Phòng 6, Cục Tình báo thuộc Tổng cục An ninh, Bộ Công an; sau đó tiếp tục được đào tạo nghiệp vụ ngoại giao tại Đại học Ngoại giao (nay là Học viện Ngoại giao); đào tạo nghiệp vụ tại Trường Tình báo (nay là Học viện Quốc tế), Bộ Công an.

Sau nhiều năm làm cán bộ tình báo, giai đoạn 1991 đến 1994, ông Chính là cán bộ ngoại giao, Bí thư thứ 3, rồi Bí thư thứ 2 Đại sứ quán Việt Nam tại Rumani. Ông tiếp tục gắn bó với sự nghiệp tình báo sau khi về nước, lần lượt trải qua các vị trí Cán bộ Tình báo; Phó Trưởng phòng Cục Tình báo châu Âu; Cán bộ Tổ thư ký lãnh đạo Bộ Công an; Phó Cục trưởng, Quyền Cục trưởng rồi Cục Trưởng Cục Tình báo kinh tế-khoa học công nghệ và môi trường; Phó Tổng cục trưởng Tình báo.

Tháng 12/2009 đến tháng 8/2010, ông giữ chức Phó Tổng cục trưởng phụ trách rồi Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an.

Tháng 8/2010, ông Chính giữ chức Thứ trưởng Công an; sau đó được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh từ tháng 8/2011.

Tháng 4/2015, Bộ Chính trị điều động ông Chính về Hà Nội, giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Sau khi được bầu vào Bộ Chính trị tháng 1/2016, ông tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Tháng 1/2021, tại Đại hội XIII, ông tái cử Trung ương và được bầu vào Bộ Chính trị. Tháng 4/2021, ông được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng nhiệm kỳ 2016-2021.