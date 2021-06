Ba lãnh đạo chủ chốt tham gia Đảng ủy Công an Trung ương

Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định nhân sự Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 và hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương lần thứ nhất diễn ra sáng 4/6. Theo đó, Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 27 người; Ban Thường vụ gồm 10 người, ngoài ba lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nêu trên, còn có 7 cán bộ lãnh đạo Bộ Công an. Đây là nhiệm kỳ thứ 2 Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tham gia Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Bộ Công an. Ảnh: TTX

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ Công an Trung ương trong lãnh đạo toàn diện các mặt công tác Công an nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đặc biệt là xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình ổn định, an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Chúc mừng các cá nhân được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ mới, ông nhấn mạnh "giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội" là nhiệm vụ chính trị số một, do đó, sự lãnh đạo của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương phải sát sao, sắc bén; nội bộ đoàn kết, thống nhất; quân phải tinh, giỏi; lãnh đạo cần sắc bén, quyết liệt; tham mưu kịp thời, nắm chắc tình hình, không được để bị động, bất ngờ...

Tổng bí thư đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương luôn kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt đối với công an nhân dân từ Trung ương đến cơ sở; thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII. Đảng ủy Công an Trung ương cũng cần chủ động xây dựng các chương trình cụ thể để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, nâng cao năng lực nắm tình hình, phân tích, dự báo chiến lược, nhận diện sớm các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia...

Trước tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, Tổng bí thư đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo lực lượng phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương trong phòng, chống dịch; kịp thời động viên tuyến đầu không ngại khó khăn khi làm nhiệm vụ.

Tháng 9/2016, Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 16 uỷ viên; Ban thường vụ Đảng ủy gồm 7 uỷ viên, trong đó có 3 lãnh đạo Đảng, Nhà nước là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đây là lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ, Tổng bí thư tham gia Đảng ủy và Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.