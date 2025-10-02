De Bruyne so sánh Hojlund với Haaland

Theo tiền vệ Napoli Kevin de Bruyne, tiền đạo Rasmus Hojlund có phong cách thi đấu tương tự đồng đội cũ ở Man City, Erling Haaland.

"Hojlund và Haaland khá giống nhau, đều thích khai thác khoảng trống. Haaland có xu hướng bứt tốc nhiều hơn, còn Hojlund đôi khi thích lùi về nhận bóng", De Bruyne nói sau trận Napoli thắng Sporting 2-1 ở lượt hai Champions League.

Haaland từng là đối tác ăn ý với De Bruyne tại Man City. Theo Transfermarkt, hai ngôi sao tấn công này phối hợp ghi 25 bàn trên mọi đấu trường, trong đó De Bruyne kiến tạo cho Haaland 23 lần.

Kevin de Bruyne (phải) chia vui cùng Rasmus Hojlund trong trận Napoli thắng Sporting 2-1 trên sân Diego Armando Maradona, thành phố Naples, Italy tối 1/10/2025. Ảnh: NurPhoto

De Bruyne chuyển đến Napoli theo dạng chuyển nhượng tự do hè 2025 và hòa nhập nhanh chóng. Trận đấu trên sân Diego Armando Maradona hôm qua chứng kiến sự ăn ý hoàn hảo giữa tiền vệ người Bỉ và Hojlund. Phút 15, De Bruyne chọc khe để Hojlund thoát xuống dứt điểm mở tỷ số. Sau khi Luis Suarez gỡ hòa cho Sporting, De Bruyne lại tỏa sáng với quả tạt chuẩn xác để tiền đạo Đan Mạch đánh đầu hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 2-1.

Với hai kiến tạo trước Sporting, De Bruyne đã nâng tổng số đường chuyền thành bàn tại Champions League lên 27, vượt qua Zinedine Zidane và Andres Iniesta để đứng thứ năm trong danh sách các tiền vệ kiến tạo nhiều nhất lịch sử giải.

De Bruyne cũng tận dụng chiến thắng này để làm rõ tin đồn mâu thuẫn với HLV Antonio Conte sau phản ứng khi bị thay ra ở trận thua Milan. "Với Conte, chưa bao giờ có vấn đề gì. Tôi là người chiến thắng, muốn chơi bóng và tạo khác biệt. Đã có rất nhiều điều được nói và viết, nhưng tôi chỉ muốn tận hưởng và tiến về phía trước", anh khẳng định.

Tiền vệ người Bỉ cũng giải thích vai trò của anh trong hệ thống chiến thuật của Conte, khi được bố trí đá trung tâm, còn Scott McTominay dạt biên nhiều hơn. Anh cho biết: "Lúc đầu, tôi cũng chơi kiểu này ở Man City, thường xuyên lùi sâu. Đây là quyết định của HLV, nhưng tôi nghĩ chúng tôi có thể hoán đổi vị trí linh hoạt giữa 4 người. Không có một cầu thủ chạy cánh trái thực thụ, đôi khi sẽ khó để tìm chiều sâu".

Rasmus Hojlund được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận. Ảnh: UEFA

Trong khi đó, Hojlund nâng thành tích lên ba bàn qua 5 trận khoác áo Napoli, và 7 bàn sau tám trận ở Champions League. "Tôi đã cảm ơn De Bruyne", trung phong 22 tuổi nói. "Anh ấy là huyền thoại của bóng đá. Mỗi khi De Bruyne có bóng, tôi chỉ cần tìm khoảng trống vì tôi biết với chất lượng của anh ấy, bóng sẽ luôn đến đúng chỗ".

Hojlund hài lòng khi Napoli thắng trận đầu ở Champions League mùa này, nhưng khẳng định hành trình còn rất dài. Tiền đạo người Đan Mạch cũng háo hức đối đầu em trai Oscar Winther Hojlund, người đang khoác áo Eintracht Frankfurt, ở lượt tiếp theo ngày 4/11.

Hồng Duy (theo ESPN, Football Italy)