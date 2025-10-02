Hojlund lập cú đúp ở Champions League

ItalyTiền đạo biên chế Man Utd, Rasmus Hojlund ghi cả hai bàn, giúp Napoli hạ Sporting Lisbon 2-1 ở lượt hai vòng bảng Champions League.

Phút 33, từ một pha phản công nhanh, tiền vệ Kevin de Bruyne chọc khe xé toang hàng thủ đối phương. Hojlund bứt tốc thoát xuống, khống chế gọn gàng rồi sút chân phải qua háng thủ môn Rui Silva, mở tỷ số cho Napoli. Sau bàn thắng này, tiền đạo Đan Mạch hôn lên biểu tượng Champions League.

Hojlund (thứ hai từ trái sang) mừng bàn thắng trong trận Napoli thắng Sporting trên sân Diego Armando Maradona, thành phố Naples, Italy tối 1/10/2025. Ảnh: Reuters

Hojlund có duyên ở Champions League, với 6 bàn trong 9 trận, tính đến trước cuộc đấu với Sporting. Trong khi, Man Utd đang không được dự Cup châu Âu mùa này, và đã đẩy anh sang Napoli theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt nếu CLB Italy giành suất dự Champions League mùa sau.

Đến phút 80, duyên ghi bàn của Hojlund lại được thể hiện. De Bruyne một lần nữa ghi dấu ấn với pha treo bóng chuẩn xác từ bên trái, để Hojlund bật cao đánh đầu ngay trước đôi tay của Rui Silva. Bóng bay ngược về sau, vào lưới trước sự ngỡ ngàng của hàng thủ đội khách. Qua 10 trận ở Champions League trong sự nghiệp, tiền đạo 22 tuổi đã ghi 8 bàn.

Với hai đường kiến tạo đẳng cấp, De Bruyne được truyền thông Italy chấm điểm 9 và cao nhất trận. Hojlund đứng thứ hai với 8,5 điểm. Cầu thủ hay nhất Serie A mùa trước, Scott McTominay chơi mờ nhạt và chỉ được điểm 6.

Sau trận, Hojlund đặc biệt cảm ơn De Bruyne với hai đường kiến tạo. "Anh ấy là huyền thoại bóng đá", trung phong Đan Mạch nói. "Khi De Bruyne có bóng, tôi luôn tin anh ấy sẽ tung ra đường chuyền hoàn hảo".

Chiến thắng này cũng là ba điểm đầu tay của Napoli tại Champions League mùa 2025-2026, sau khi thua Man City ở trận ra quân. Hojlund tỏ ra háo hức chờ đợi trận tiếp theo gặp Eintracht Frankfurt, nơi anh có thể đối đầu với em trai, Oscar.

Qua năm trận cho Napoli mùa này, Hojlund đã ghi ba bàn. Cả mùa trước, anh chỉ ghi 10 bàn ở 52 trận. Tiền đạo 22 tuổi đang có nhiều cơ hội đá chính khi trung phong Romelu Lukaku, cũng là cựu cầu thủ Man Utd, đang phải dưỡng thương.

Xuân Bình