Conte cảnh báo De Bruyne vì tỏ thái độ khi rời sân

ItalyHLV Antonio Conte gửi thông điệp cứng rắn tới Kevin de Bruyne - tiền vệ này vùng vằng khi bị thay ra trong trận Napoli thua AC Milan 1-2 ở vòng 5 Serie A.

Tại San Siro hôm 28/9, Milan dẫn 2-0 nhờ các bàn của Alexis Saelemaekers và Christian Pulisic. Phút 60, Napoli được hưởng phạt đền sau khi Pervis Estupinan bị truất quyền thi đấu vì kéo ngã Giovanni Di Lorenzo. Trên chấm 11 mét, De Bruyne thực hiện thành công, rút ngắn cách biệt và thắp lại hy vọng cho đội khách.

De Bruyne tỏ thái độ sau khi rời sân, trong trận Napoli thua AC Milan 1-2 ở vòng 5 Serie A trên sân San Siro, Milan, Italy ngày 28/9/2025. Ảnh chụp màn hình

Nhưng hơn 10 phút sau, Conte quyết định thay liền ba cầu thủ, trong đó De Bruyne nhường chỗ cho Eljif Elmas. Hai cựu ngôi sao Ngoại hạng Anh khác, Scott McTominay và Rasmus Hojlund cũng rời sân, nhường chỗ cho David Neres và Lorenzo Lucca.

De Bruyne tỏ rõ sự bất mãn, trong bối cảnh Napoli đang bị dẫn 1-2 nhưng có lợi thế về quân số. Tiền vệ 34 tuổi rời sân với vẻ mặt không hài lòng, bước nhanh về băng ghế dự bị mà không bắt tay Conte.

"Tôi hy vọng De Bruyne khó chịu vì kết quả chứ không phải vì tôi. Nếu không, cậu ấy đã động vào nhầm người rồi", Conte nói với Gazzetta dello Sport sau trận. "Tôi đưa vào sân những cầu thủ tươi mới để tạo ra nhiều tình huống một đối một hơn, vì Milan đã phòng ngự rất chặt. Tôi tin những sự thay đổi là hợp lý".

Đội trưởng Giovanni Di Lorenzo thì xem phản ứng của đồng đội là bình thường trong bóng đá. "Có vẻ hơi quá khi làm to chuyện về De Bruyne. Chúng tôi sẽ nói chuyện nội bộ nhưng cũng không có gì nghiêm trọng cả", hậu vệ người Italy bày tỏ.

Kevin de Bruyne (áo xanh) tranh chấp với Luka Modric. Ảnh: Reuters

Không phải lần đầu De Bruyne bị thay ra sớm kể từ khi gia nhập Napoli theo dạng chuyển nhượng tự do vào hè 2025. Tiền vệ người Bỉ rời sân ở 4 trong 6 trận đầu tiên, gồm trận gặp lại CLB cũ Man City tại lượt đầu Champions League. Trận này, De Bruyne bị thay ra sau khi Di Lorenzo bị truất quyền thi đấu từ phút 21.

"Tôi cảm thấy rất tiếc cho De Bruyne, bởi bị tước mất cơ hội thi đấu trước đội bóng cũ. Nhưng trong tình huống đó, tôi không còn lựa chọn nào khác", Conte nói sau trận đấu tại Etihad.

Thất bại 1-2 trước Milan là trận thua đầu tiên của Napoli tại Serie A mùa này. Đội bóng của Conte tụt xuống thứ hai với 12 điểm, kém chính Milan về hiệu số. Ở vòng tiếp theo, Napoli trở về sân nhà gặp Genoa ngày 5/10.

Hồng Duy (theo Daily Mail)